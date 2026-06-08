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Jack Miller (8.) spricht Klartext: «Nehmt das Front-Holeshot-Device weg!»

Jack Miller entkam dem MotoGP-Startchaos in Ungarn und wurde zum Nutznießer der Situation. Kurzzeitig lag er auf Rang 4, letztlich wurde er Achter. Zur Ursache des Crashs hat er eine klare Meinung.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Jack Miller im Grand Prix in Ungarn
Jack Miller im Grand Prix in Ungarn
Foto: Gold & Goose
Jack Miller im Grand Prix in Ungarn
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Es war Glück im richtigen Moment: Jack Miller entkam dem Massencrash in der ersten Kurve des Ungarn-GP unbeschadet und schlüpfte in eine Top-Position. Zeitweise lag er auf Rang 4, am Ende stand Platz 8 für den Pramac-Yamaha-Piloten. «Ein anständiger Tag für uns. Wir hatten in Kurve 1 etwas Glück und haben das beste daraus gemacht», sagte Miller, der sein bestes Saisonresultat holte.

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Was genau in der Startkurve passierte, konnte er klar beobachten. «Jorge versuchte, das Front-Device auszulösen, das Motorrad sprang hoch – und wenn es einmal zu hüpfen beginnt, ist es schwer, das wieder zu stoppen.» Das sogenannte Front-Holeshot-Device senkt beim Start die Vorderachse ab, um Wheelies zu minimieren. Es soll sich beim Anbremsen in die erste Kurve automatisch lösen – gelingt das nicht, verliert der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad. Davon zu unterscheiden ist das Rear-Device, das die Hinterachse absenkt und auch während des Rennens eingesetzt werden darf, um Wheelies aus langsamen Kurven heraus zu reduzieren.

Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Diogo Moreira
Diogo Moreira
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Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
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Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
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Enea Bastianini
Enea Bastianini
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Iker Lecuona
Iker Lecuona
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Ai Ogura
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
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Sieger Marc Márquez und Team
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Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
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Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
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Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

«Wir sitzen alle im selben Boot – außer, dass das Boot gerade 30 km/h zu schnell fährt.»

Jack Miller

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Miller nutzte den Vorfall für ein unmissverständliches Statement. Seit Barcelona sage er dasselbe: Das Front-Holeshot-Device müsse abgeschafft werden. «Wir führen in Kurve 1 ein unnatürliches Manöver aus. Vor allem am Balaton Park, wo der neue Asphalt sehr rutschig war. Ohne das Vorderrad zu blockieren war es kaum möglich, genug Gewichtsverlagerung zu erzeugen, um das System auszulösen.» Die Forderung ist deutlich: «Nehmt das Front-Device weg – das würde allen das Leben leichter machen.» Ab 2027 werden alle Ride-Height-Devices ohnehin verboten – Millers Forderung erledigt sich damit von selbst.

Im Rennen stauten sich hinter Miller die Verfolger – das Tempo der Spitze konnte er nicht mitgehen. Nach 24 Runden Abwehrkampf schnappte ihm Iker Lecuona in der Schlussphase noch eine Position weg. «Er überholte mich auf der Geraden und bremste dann direkt neben mir, sodass ich nicht einlenken konnte. Wenn du fast 15 km/h langsamer bist und die Linie blockiert wird, ist es kaum möglich, zu verteidigen.»

Ohnehin dürfte der Balaton Park vorerst Geschichte sein: «Es sieht so aus, als würden wir nächstes Jahr nicht zurückkehren», stellte Miller fest. Lieber habe er Rennen in Brünn, wo er Yamaha in noch besserer Form erwartet. In der WM-Wertung steht er auf Position 20 mit 11 Punkten.

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Zeit

Bestzeit

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01

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

93

26

42:55,325

1:38,313

37

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+1,343

1:38,419

29

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

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Ducati Lenovo Team

63

26

+11,632

1:38,862

17

04

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

+15,539

1:38,614

13

05

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+18,669

1:38,992

11

06

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

26

+21,794

1:39,275

13

07

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

26

+22,815

1:39,261

9

08

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

43

26

+23,283

1:39,377

8

09

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+24,491

1:38,990

9

10

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

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+24,601

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