Das Langstreckenrennen des ADAC GT Masters am Lausitzring im Stream

ADAC GT Masters • Neu
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Das erste Endurance-Rennen des ADAC GT Masters in der Saison 2026. Die Trainings versprechen einen spannenden Renntag in der Lausitz. SPEEDWEEK verrät euch, wie ihr den ersten Renntag verfolgen könnt.
Das ADAC GT Masters wird auf dem Lausitzring das erste Endurance-Rennen der diesjährigen Saison austragen. Im 80-minütigen Rennen sind zwei Boxenstopps vorgeschrieben, bei dem die Fahrer gewechselt werden müssen und die Teams nachtanken. Bei einem Boxenhalt müssen zudem die Reifen gewechselt werden. Dies eröffnet neue taktische Möglichkeiten für die Teams in der traditionsreichen GT3-Serie des ADAC.
Das Qualifying zum ersten Endurance-Rennen auf dem Lausitzring findet am Samstag um 8:25 Uhr statt und wird live auf dem
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