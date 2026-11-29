Marc Marquez zum Abschied auf dem Podium: «Ich habe alles gegeben!»
Marc Marquez führte bei seinem letzten MotoGP-Rennen in Valencia und jagte Raul Fernandez bis ins Ziel. Nach Platz 2 erzählte der Weltmeister, wie sehr er die letzten Runden genossen hat.
Schon in der Startaufstellung flossen Tränen. Weltmeister Marc Marquez nahm sein letztes MotoGP-Rennen von Startplatz 2 in Angriff, seine Ducati trug in Valencia eine rot-goldene Speziallackierung.
Beim eigentlichen Start verlor der Weltmeister etwas Boden, doch beim Anbremsen von Kurve 1 setzte er alles auf eine Karte. Mit einem gewagten Manöver übernahm er die Führung und bog unter dem Jubel der Fans als Erster durch die nächsten Kurven.
Sieg kam gegen Rennende noch einmal in Reichweite
Trackhouse-Pilot Raul Fernandez zog später an Marquez vorbei und fuhr sich rasch einen komfortablen Vorsprung heraus. Marquez hatte zunächst Marco Bezzecchi und Pedro Acosta im Nacken, setzte sich in der Schlussphase aber von seinen Verfolgern ab und verkürzte den Rückstand auf Fernandez deutlich. Der Trackhouse-Pilot behielt die Nerven und rettete seinen dritten MotoGP-Sieg ins Ziel. Marquez wurde Zweiter, Acosta komplettierte das Podium.
«Ich habe es genossen, ich habe dieses letzte Rennen richtig genossen! Unter dem Helm habe ich gelacht und mich gefreut», erzählte Marquez im Parc fermé. «Ich habe alles versucht, um noch den Sieg zu holen. Dabei habe ich meinen Reifen komplett aufgebraucht. Raul war super schnell.»
In der Auslaufrunde gratulierten ihm seine MotoGP-Kollegen zu seiner Karriere. Bruder Alex,
«Ich bin so froh, dass ich mich mit diesen tollen Fahrern messen konnte und in der MotoGP aufgewachsen bin. Ich bin ein Teil der MotoGP, doch die MotoGP ist mein Leben», sagte Marquez. «Ich habe alles für den Motorradsport gegeben. Motorräder haben mir sehr viel gegeben. Ich bedanke mich!»
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