Schon in der Startaufstellung flossen Tränen. Weltmeister Marc Marquez nahm sein letztes MotoGP-Rennen von Startplatz 2 in Angriff, seine Ducati trug in Valencia eine rot-goldene Speziallackierung.

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Beim eigentlichen Start verlor der Weltmeister etwas Boden, doch beim Anbremsen von Kurve 1 setzte er alles auf eine Karte. Mit einem gewagten Manöver übernahm er die Führung und bog unter dem Jubel der Fans als Erster durch die nächsten Kurven.

Marc Marquez führte das MotoGP-Feld durch die ersten Kurven Foto: Gold and Goose Photography Marc Marquez führte das MotoGP-Feld durch die ersten Kurven © Gold and Goose Photography

Sieg kam gegen Rennende noch einmal in Reichweite

Trackhouse-Pilot Raul Fernandez zog später an Marquez vorbei und fuhr sich rasch einen komfortablen Vorsprung heraus. Marquez hatte zunächst Marco Bezzecchi und Pedro Acosta im Nacken, setzte sich in der Schlussphase aber von seinen Verfolgern ab und verkürzte den Rückstand auf Fernandez deutlich. Der Trackhouse-Pilot behielt die Nerven und rettete seinen dritten MotoGP-Sieg ins Ziel. Marquez wurde Zweiter, Acosta komplettierte das Podium.

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«Ich habe es genossen, ich habe dieses letzte Rennen richtig genossen! Unter dem Helm habe ich gelacht und mich gefreut», erzählte Marquez im Parc fermé. «Ich habe alles versucht, um noch den Sieg zu holen. Dabei habe ich meinen Reifen komplett aufgebraucht. Raul war super schnell.»

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Sebastian Fränzschky Weiterlesen

In der Auslaufrunde gratulierten ihm seine MotoGP-Kollegen zu seiner Karriere. Bruder Alex, der aus gesundheitlichen Gründen nicht starten konnte , verfolgte den Abschied mit Tränen aus der Gresini-Box. Für Marc endete die Karriere dort, wo er auch nach seinem letzten Rennen stehen wollte: auf dem Podium.

«Ich bin so froh, dass ich mich mit diesen tollen Fahrern messen konnte und in der MotoGP aufgewachsen bin. Ich bin ein Teil der MotoGP, doch die MotoGP ist mein Leben», sagte Marquez. «Ich habe alles für den Motorradsport gegeben. Motorräder haben mir sehr viel gegeben. Ich bedanke mich!»

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