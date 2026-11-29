Von Startplatz 10 vor auf den dritten Rang und damit ein gelungener Abschied. So liest sich die Kurzzusammenfassung des letzten MotoGP-Rennens von Pedro Acosta als KTM-Werkspilot. Der Racer aus Murcia, dessen Wechsel weg von den Mattighofenern im Wirbel um den Rücktritt von MotoGP-Aushängeschild Marc Márquez fast unterging, konnte sich noch am Samstag im Sprintrennen nur bis auf Position 7 vorarbeiten. Am Sonntag gelang es dem 22-Jährigen mit einem kämpferischen Rennen, den Pokal für den dritten Platz in Empfang nehmen.

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Die härteste Arbeit absolvierte der Mann mit der Nummer 37 schon in der ersten Runde des GP als er sich furios bis auf den vierten Platz vorarbeitete. Fünf Runden vor der Zielflagge ließ der Spanier dann auch Aprilia-Mann Marco Bezecchi hinter sich. Für einen Angriff auf den vor ihm fahrenden Marc Marquez reichte es jedoch nicht mehr.

Jenen Marquez, der für Acosta eigentlich eine Hauptrolle für seinen Wechsel ins Ducati-Werksteam gespielt hatte. Um im Grand Prix in Valencia überhaupt noch in den Kampf um Podiumsplätze eingreifen zu können, sei Acostas RC16 im Vorfeld des Rennens noch angepasst worden: «Ich habe zu Pit Beirer schon am Sonntagvormittag gesagt, dass ich uns einen guten Abschied beschere, wenn das Team es schafft, beim Motorrad noch nachzulegen.», so der Moto2- und Moto3-Weltmeister im Rahmen der Podiumszeremonie. Mit dem dritten Platz auf der spanischen Rennstrecke sicherte Acosta sich selbst den Rang 4 in der Weltmeisterschaftswertung, neun Zähler vor Trackhouse-Aprilia-Mann Ai Ogura.

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Für den ehemaligen KTM-Junior geht mit der Saison 2026 ein Lebensabschnitt zu Ende, in dem die österreichische Marke die Hauptrolle spielte und zu deren Aushängeschild er sich seinerseits entwickelte. Auch daran erinnerte der 22-Jährige am Sonntag nach dem Rennen: «KTM hat schon an mich geglaubt, als ich noch ein kleines Kind war und es nicht so aussah, als wäre ich besonders schnell auf dem Motorrad.» Eine Geschichte, die für Acosta ein passendes Ende findet: «Ich freue mich für das Team, sie haben sich dieses Ergebnis verdient. Und wir haben es uns verdient, dieses Kapitel so zu beenden.»

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Sebastian Fränzschky Weiterlesen

Das war es: KTM und Acosta gehen jetzt getrennte Wege Foto: Gold and Goose Das war es: KTM und Acosta gehen jetzt getrennte Wege © Gold and Goose

Zuneigung nach einem bewegenden Abschnitt: Bei der Ankunft in der Box von Red Bull KTM Factory Racing unterhielten ausgelasten Acosta-Gesänge minutenlang die Boxengassen.

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