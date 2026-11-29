Vor der Pressekonferenz studierte Marc Marquez wie gewohnt den Ausdruck mit dem Rennergebnis. Es sah aus, als suche er auch nach seinem letzten MotoGP-Rennen noch nach etwas, das er beim nächsten Mal besser machen könnte. Dabei hatte er gerade mit Platz 2 in Valencia den Kreis geschlossen: Wie bei seinem Debüt in der Königsklasse stand er auch bei seinem letzten Start auf dem Podium.

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Das erste Ausrufezeichen hatte Marquez schon beim Anbremsen von Kurve 1 gesetzt. Von Startplatz 2 kam er nicht optimal weg, stach innen hinein und übernahm unter dem Jubel der Fans die Führung. «Ich habe es auf meine Art zu Ende gebracht. In Kurve 1 habe ich attackiert, weil ich wusste, dass das meine einzige Chance war, für ein paar Kurven oder vielleicht eine Runde zu führen», erklärte der Ducati-Pilot.

Emotionale letzte Runden in Valencia

Marquez hatte mit einem höheren Renntempo der Aprilia gerechnet. Wie schnell sich Raul Fernandez absetzte, überraschte ihn trotzdem. «Zehn Runden vor Schluss dachte ich: Okay, los! Dann habe ich noch einmal alles gegeben», sagte er. Der Rückstand schrumpfte, doch zwei Runden vor dem Ziel entschied Marquez, dass ihm ein letzter Angriff zu riskant war. «Es war mir auch wichtig, das Rennen zu beenden.»

Wie dicht ihm Pedro Acosta in der letzten Runde auf den Fersen war, sah Marquez erst später auf den Bildern. Sein Blick war da längst bei den Fans. «Ich habe es einfach genossen und auf die Tribünen geschaut. Dabei habe ich mich mitten auf der Strecke sogar verschaltet», erzählte er. Auch nach seinem letzten MotoGP-Start sorgte er für große Emotionen – mit Worten, die den Fans im Gedächtnis bleiben werden: «Als Rennfahrer höre ich auf, als Mensch geht es weiter. Und ich werde den MotoGP-Fans immer dankbar sein.»

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Auch beim Abschied lernte Marquez noch etwas dazu

Ausgerechnet bei seinem letzten Start lernte der Weltmeister noch etwas über sich selbst. Normalerweise zog er sich vor dem Rennen ins Motorhome zurück, um sich zu konzentrieren.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen

Diesmal lief der Tag ganz anders. «Ich war nicht so konzentriert wie sonst und trotzdem genauso schnell», sagte Marquez. «Hätte ich das früher gewusst, hätte ich mir vielleicht etwas Druck erspart.»

Am Morgen waren Ärzte und ein Krankenwagen an seinem Motorhome gewesen, weil es seinem Bruder Alex sehr schlecht ging. Der Gresini-Pilot konnte wegen eines schweren Bronchospasmus nicht starten . «Ich hätte ihn bei meinem letzten Rennen gern dabeigehabt», sagte Marc. «Ich habe ihn vor dem Start in der Boxengasse fest umarmt und nach dem Rennen noch einmal. Mit Alex die Strecke und das Podium zu teilen, war das Schönste an meiner Karriere.»

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Freundschaftliche Begrüßung des Königs

Auch Spaniens König Felipe VI. meldete sich nach dem Rennen. Bei der Begrüßung unterlief Marquez nach eigener Einschätzung ein Fauxpas. «Ich habe gefragt: ‹Wie geht es, Felipe?› Dann habe ich mich entschuldigt», erzählte er. «Sie haben mir das Telefon gereicht, und es fühlte sich an, als würde ein Freund anrufen.»

Dass er jetzt ein ehemaliger MotoGP-Pilot ist, hatte Marquez noch nicht ganz begriffen. Am Zeitpunkt seines Rücktritts zweifelte er aber nicht. Vieles sei am Limit gewesen, sagte er. Das Gummiband habe bereits unter großer Spannung gestanden. Bevor es reißt, wollte er lieber selbst aufhören und nach und nach zur Ruhe kommen.

Zum Schluss griff er noch einmal die Worte auf, mit denen er das Wochenende begonnen hatte: «Es war eine unglaubliche Reise. Ich hoffe, ihr habt sie genossen. Wir haben Geschichte geschrieben.»

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