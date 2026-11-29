Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi ging als klarer Favorit in den letzten Grand Prix 2026 und das letzte MotoGP-Rennen der 1000er-Ära. Im Qualifying hatte «Bez» die Konkurrenz deklassiert und auch beim letzten Sprint fuhr der Italiener mit der RS-GP in einer eigenen Liga . Beim Abschlussrennen schaffte es die Nummer 72 nicht einmal unter die Top-3.

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Die Premium-Position verlor der Racer aus Rimini noch vor dem Scheitelpunkt der ersten Kurve – Marc Marquez hatte unter dem Jubel der knapp 100.000 Fans die kleine Lücke perfekt getroffen. Auch Platz 2 war schnell verloren – an Fernandez und damit einen Piloten der Kunden-Aprilia.

Lange sah es danach aus, als ob Bezzecchi als souveräner Dritter ein feierlicher Abschluss bevorstand. 22 Runden oder rund 90 Kilometer hielt sich Bezzecchi, dann zog im Finale der bissige KTM-Pilot Pedro Acosta vorbei. Das Pulver war verschossen, Bezzecchi hatte keine Chance zu folgen und musste sich damit gleich drei Piloten geschlagen geben. An der Ziellinie fehlten 3,6 Sekunden auf Sieger Raul Fernandez.

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Zu den erfreulichen Aspekten aus Sicht von Bezzecchi und Aprilia. Mit einem Punkt vor Jorge Martin ging es für Bezzecchi darum, sich vor dem Teamkollegen zu halten. Die Mission gelang ohne Kampf – Martin lief weitere 3,5 s hinter Bezzecchi als Fünfter ein. Wichtiger noch für den Arbeitgeber. Mit allen vier RS-GP in den Top-6 gelang dem Projekt aus Noale erstmals der Titelgewinn bei den Herstellern. Entsprechend harmonisch ging es nach dem Finale in der Box von Aprilia Racing zu.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen

Marco Bezzecchi erklärte: «Ich bin eigentlich gut gestartet und wusste auch, dass es Marc von Beginn an versuchen wird. Wir hatten auch einen guten Plan, doch ich habe schnell gemerkt, dass das Gefühl am Vorderrad nicht dazu passt. Das war natürlich nicht sehr befriedigend. Dazu kam: Raul und auch Marc waren fantastisch. Ich habe versucht, bei Marc dagegenzuhalten – aber er war einfach besser. Ich kann damit leben, dass der letzte GP nicht ideal lief – ich sehe jetzt aber das Positive.»

Ein grinsender «Bez»: «Ich bin Vizeweltmeister und habe die mit Abstand beste Saison meiner Karriere abgeschlossen. Es freut mich auch so sehr für Aprilia. Der Titel bedeutet viel, auch weil die Arbeit von allen, die an dem Projekt mitkämpfen, gewürdigt wird.» Nach 22 Events mit 43 Rennen landete Aprilia 21 Punkte vor Platzhirsch Ducati. Auch die Team-WM holte sich Aprilia Racing mit Bezzecchi und Martin. In der Fahrer-WM belegten die Piloten Platz 2 und 3.

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