Eine Runde lang führte Marc Marquez den letzten Grand Prix seiner herausragenden Karriere an, dann übernahm Raul Fernandez. Der Trackhouse-Aprilia-Pilot ist der souveräne Sieger des Valencia-GP, die Augen der fast 100.000 Fans im Stadion waren jedoch auf den Mann mit der Startnummer 93 gerichtet.

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«Das ist sehr speziell und ich bin stolz, was wir diese Saison erreicht haben», erzählte Fernandez nach seinem dritten MotoGP-Triumph. «Ich bin wie geflogen, das ist ein sehr wichtiger Sieg. Im Sprint am Samstag bin ich gestürzt und das Team hat mich anschließend wieder aufgebaut, sie unterstützen mich, wo es nur geht. Ich versuchte die Führung zu übernehmen und als ich vorne lag, habe ich den Abstand verwaltet. Mir war bewusst, dass es mit dem Hinterreifen schwierig wird, weil er mit der Zeit stark abbaute. Reifenschonen war ab der ersten Runde angesagt.»

Davon war nichts zu sehen, Fernandez konnte sich von seinen Verfolgern schnell absetzen und lag zeitweise bis zu 2,9 sec voraus. «Es stimmt, dass ich eine Lücke auffahren wollte», bestätigte der Spanier. «Als der Abstand da war, fühlte ich mich sehr komfortabel. Doch in den letzten zehn Runden ließ der Reifen nach, also musste ich reagieren und meinen Fahrstil anpassen. In Rechtskurven attackierte ich, um den Reifen in Linkskurven zu schonen – es war sehr schwierig.»

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Fernandez' Vorsprung schrumpfte drastisch

«Marc hinter mir zu halten war nicht leicht», hob Fernandez hervor. «Er hat jede Runde wie ein Tier gepusht, wir haben uns eine gute Party heute Nacht verdient. Ich sah auf der Boxentafel, wie sich mein Vorsprung von 2,9 auf 2 sec reduzierte, ich hatte aber nichts mehr in Reserve. Ich sagte zu mir selbst, dass ich nichts anderes tun kann, als meine Pace zu fahren. Hätte er mich eingeholt, hätte ich nichts machen können. In den letzten drei Runden konnte ich meine Pace halten und der Vorsprung blieb gleich. Da wurde mir klar, dass ich eine Chance habe, Erster zu bleiben.»

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