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Marc Marquez (6./Ducati) warnt: «Hier ist der Kies schmerzhaft»

Marc Marquez holte im «Sicherheitsmodus» Platz 6 im Assen-Sprint. Welche Chancen er sich selbst und Ducati am Wochenende in den Niederlanden noch ausrechnet – und was er zum WM-Kampf sagt.

Silja Rulle

Von

MotoGP

Marc Marquez auf seiner Werks-Ducati
Marc Marquez auf seiner Werks-Ducati
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez auf seiner Werks-Ducati
© Gold & Goose

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Nach seinem sechsten Platz im Sprint von Assen wirkte Ducati-Werkspilot Marc Marquez nicht zufrieden – aber auch nicht enttäuscht. Der Spanier analysierte: «Am Vormittag haben wir versucht, einen Schritt nach vorne zu machen, aber wieder lagen wir etwa 7 bis 8 Positionen zurück, zusammen mit einigen KTMs, und ich bin Siebter geworden.» Er bezieht sich aufs Qualifying.

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Im Sprint kam Marquez als Siebter ins Ziel, wurde aber als Sechster gewertet. Der Spanier: «Wegen eines kleinen Fehlers von Pecco in der letzten Schikane habe ich noch eine Position gutgemacht. Ich bin zufrieden damit, wie wir das Sprintrennen beendet haben.» Sein Teamkollege Pecco Bagnaia überfuhr in der letzten Schikane die Streckenbegrenzung, wurde um eine Position nach hinten versetzt wegen Überfahrens der Streckenbegrenzung.

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Im Artikel erwähnt

Marquez im Sicherheitsmodus

Nach Siegen in Ungarn und Tschechien wirkt Platz 6 im Sprint wie ein Rückschlag. Marquez erklärt aber: «Sicherheitsmodus. Auf dieser Strecke muss man ein Gefühl haben, und ich habe nicht das Gefühl, dass ich noch viel mehr geben kann. Ich fahre nicht schlecht, aber an manchen Stellen verliere ich zu viel und fühle mich besonders unwohl. Ich bin zwar konstant, habe mir aber bereits letztes Jahr alles angesehen und auch einige Stürze aus diesem Jahr gesehen. Hier ist der Kies schmerzhaft, also muss man vorsichtig sein.» Sein Bruder Alex Marquez verunfallte am Vortag, ebenso dessen Teamkollege Fermin Aldeguer, der das Rennwochenende nicht mehr antreten kann. Alex Marquez ließ in Folge des Sturzes das Q2 aus.

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Willkommen zum Rennwochenende in Assen
Willkommen zum Rennwochenende in Assen
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Paddock
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Fabio di Giannantonio
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Luca Marini
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Toprak Razgatlioglu
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Pedro Acosta & Brad Binder
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Enea Bastianini
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Der Start des Sprints
Der Start des Sprints
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
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Ai Ogura
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Joan Mir
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Joan Mir
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Pedro Acosta
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Diogo Moreira
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Cal Crutchlow
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Luca Marini
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Francesco Bagnaia
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Marc Márquez
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Alex Márquez
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Alex Rins
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Marco Bezzecchi
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Raúl Fernández
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Marc Márquez
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Maverick Viñales
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Jorge Martin
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Qualifying - Ai Ogura, Jorge Martin & Marco Bezzecchi
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Sprint - Ai Ogura, Raúl Fernández & Fabio di Giannantonio
Sprint - Ai Ogura, Raúl Fernández & Fabio di Giannantonio
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Willkommen zum Rennwochenende in Assen
© Gold & Goose

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Große Chancen rechnet sich Marc Marquez gegen Aprilia auf dem TT Circuit in Assen nicht aus: «Wir kennen bereits die Stärken von Aprilia und wissen, dass eine Strecke wie hier in Holland Strecken mit schnellen Kurven die sind, wo sie stärker sind als wir. Wir müssen auf 22 Rennen schauen, aber hier ist Aprilia stärker als wir. Diggia und Pecco haben jedoch unglaubliche Arbeit geleistet.» Seine Ducati-Markenkollegen Di Giannantonio und Bagnaia wurden Dritter und Siebter.

«Mehr kann ich im Moment nicht tun»

Der Plan für den GP am Sonntag? «Mit Medium-Hinterreifen – denn die weichen sind unmöglich – genau wie heute. Ich werde versuchen, auf Platz 7 oder 8 ins Ziel zu kommen, und das war’s dann. Ich gebe 100 Prozent, aber mehr kann ich im Moment nicht tun. Auf dieser Strecke müssen wir das also akzeptieren und dürfen nicht frustriert sein, denn genau das habe ich erwartet.»

Marc Marquez mit Kühlweste in Assen
Marc Marquez mit Kühlweste in Assen
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez mit Kühlweste in Assen
© Gold & Goose

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Nach zwei GP-Siegen in Serie wurde Marquez plötzlich wieder als WM-Kandidat gehandelt. Der Spanier sieht es gelassen: «Wenn ich im Kampf um die Meisterschaft stehe, ist das ein Druck. Denn ich mache nichts anders. Nur die anderen haben Fehler gemacht. Natürlich habe ich Rennen gewonnen, aber für mich war es vorbei. Wenn sich also etwas ergibt, umso besser, aber das ist meine Realität. Es wird einige Rennstrecken geben, die ich gut meistern kann. Es wird einige Rennstrecken geben, auf denen ich in der Vergangenheit oder im letzten Jahr gut über die Runden gekommen bin. In diesem Jahr bedeutet über die Runden kommen wirklich nur über die Runden zu kommen. Den 8., 10. oder sogar einen noch schlechteren Platz zu belegen.» Und der Kurs in Assen scheint eines der letzteren Reviere zu sein…

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Zeit

Bestzeit

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01

Ai Ogura

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

40:21,905

1:32,483

34

02

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

26

+2,004

1:32,534

32

03

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+3,512

1:32,570

21

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+9,315

1:32,707

20

05

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

26

+10,140

1:32,749

11

06

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+10,388

1:32,846

12

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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

93

26

+10,288

1:32,789

13

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Fabio Quartararo

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Monster Energy Yamaha MotoGP

20

26

+19,039

1:33,269

8

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Álex Rins

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42

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