Lukas Tulovic in der Superbike-WM: «Wir unternehmen alles, was wir können»

An Einsatz mangelt es Lukas Tulovic und seinem Umfeld nicht, es in die Superbike-WM zu schaffen. Nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2025 ermöglichte ihm Matthias Moser vom Team Triple-M Ducati Frankfurt einen Gaststart beim WM-Finale in Jerez , den er mit den Rängen 17, 16 und einem Ausrutscher abschloss.

Werbung

Werbung

Am vergangenen Wochenende absolvierte Tulovic einen Gasteinsatz in der Italienischen Meisterschaft in Misano und wurde, obwohl er weder die Dunlop-Reifen noch diese Ducati V4S kannte, mit dem Team B-Max Dritter und Erster.

Vor den Rennen der Euro Moto an diesem Wochenende in Oschersleben führt der 26-Jährige die Gesamtwertung mit 33 Punkten Vorsprung auf Marcel Schrötter (BMW) an, Florian Alt (Honda) als Dritter liegt bereits 42 Zähler zurück. SPEEDWEEK.com sprach mit Tulovics Manager Claudio Cannizzaro.

Claudio, wie bewertest du Lukas’ Leistungen in Misano? Misano war ein sehr wichtiges Wochenende für Lukas, denn es bot ihm die Gelegenheit, sich in einer Meisterschaft zu profilieren, die sich von der unterscheidet, in der er normalerweise antritt. Was die Ergebnisse angeht, bin ich sehr zufrieden. Im Nachtrennen belegte er den dritten Platz – ein hervorragendes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass er noch nie zuvor mit diesem Superbike auf dieser Rennstrecke gefahren ist und im Dunkeln antreten musste. Am Sonntag gewann er dann das Rennen, daher würde ich sagen, dass das Wochenende als sehr positiv gewertet werden kann.

Werbung

Werbung

Ist das der richtige Weg, um irgendwann den Sprung in die Weltmeisterschaft zu schaffen? Jedes Rennen ist wichtig, um Eindruck zu hinterlassen. Und Lukas’ Ergebnisse in diesem Jahr haben, genau wie in der letzten Saison, sicherlich dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit der Leute im Fahrerlager auf sich zu ziehen. Wir tun alles, was wir können, um sein Potenzial zu demonstrieren und zu beweisen, dass Lukas einen Platz in der WorldSBK verdient. Die Situation ist jedoch viel komplexer, und es spielen viele Faktoren eine Rolle.

Gab es eine Reaktion von Ducati? Für Ducati ist es nur natürlich, dass der Sieg immer oberste Priorität hat, unabhängig davon, ob es sich um nationale oder Weltmeisterschaftsrennen handelt. Viele wussten bereits, dass Lukas ein sehr talentierter Fahrer ist, aber ich glaube nicht, dass viele – abgesehen von mir selbst – erwartet haben, dass er die Ergebnisse erzielen würde, die er nun vorweisen kann. Wir haben Glückwünsche von Ducati erhalten und uns darüber sehr gefreut.

Wie wichtig ist ein Ducati-Sieg in Italien für eure Pläne? Wie ich bereits sagte: Für Ducati hat das Gewinnen immer oberste Priorität. Wir teilen diese Einstellung und gehen niemals nur zum Mitmachen an den Start. Ein Sieg in Italien ist wichtig für Ducati, aber es ist genauso wichtig, überall sonst zu gewinnen. Das ist die Mentalität, mit der wir jedes Rennwochenende angehen.

Bis Oktober geht es zurück in die Euro Moto. Wie schätzt du den Unterschied in der Wahrnehmung ein? Ich persönlich sehe keinen Unterschied. Unser Einsatz in der CIV hatte ein konkretes Ziel, und das haben wir erreicht. Das ändert jedoch nichts an unseren Plänen für die Euro Moto, die weiterhin unsere oberste Priorität bleibt.

Werbung

Werbung

Ein Sieg in der Euro Moto oder in der CIV: Was ist wichtiger? Die Euro Moto und die CIV sind nationale Meisterschaften und haben aus unserer Sicht die gleiche Bedeutung. Was für uns wirklich zählt, und wofür wir jeden Tag hart arbeiten, ist der Versuch, überall zu gewinnen, wo wir an den Start gehen.

Konntet ihr nach dem Erfolg in Misano weitere Kontakte knüpfen? Die Kontakte bestehen bereits und entwickeln sich kontinuierlich weiter. Lukas leistet seinen Teil dazu, indem er sein Talent unter Beweis stellt und genau zeigt, wozu er als Fahrer fähig ist. Auch ich leiste meinen Teil, und wir hoffen, ihm die Möglichkeit geben zu können, dort anzutreten, wo er meiner Meinung nach wirklich eine Chance verdient hat.