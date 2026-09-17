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Marc Marquez: «Ducati und das Team müssen einen Schritt nach vorne machen»

MotoGP-Champion Marc Marquez weiß, dass er die Gesamtwertung nur anführt, weil Marco Bezzecchi (Aprilia) so viele Fehler machte. Klar ist aber auch: Die Formkurve des Spaniers zeigt nach oben.

MotoGP

Marc Marquez
Marc Marquez
Foto: gold & goose
Marc Marquez
© gold & goose

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Titelverteidiger Marc Marquez (Ducati) und Jorge Martin (Aprilia) liegen vor den MotoGP-Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg am kommenden Wochenende mit 273 Punkten gleichauf an der Spitze der Weltmeisterschaft. Marquez hat eine gewaltige Aufholjagd hinter sich: Ende Mai lag er hoffnungslose 102 Punkte hinter dem damals WM-Führenden Marco Bezzecchi (Aprilia), der jetzt nur noch Dritter ist. Während Bezzecchi immer wieder in entscheidenden Situationen schwerwiegende Fehler machte, im Misano-Grand-Prix stürzte er bereits in der ersten Runde in Führung liegend, fährt Marc im Rahmen seiner Möglichkeiten und nimmt mit lädiertem rechtem Arm an Punkten mit, was sich ihm bietet. Seine Fehlerquote hat er gegenüber früher deutlich reduziert, als er dem Limit nur selten Beachtung schenkte.

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Red Bull Ring ist gut für Ducati

Zehn der zwölf Grands Prix auf dem Red Bull Ring wurden von einem Ducati-Fahrer gewonnen, im Vorjahr triumphierte Marc Marquez, der auch den Sieg im Sprint einsackte. In den vergangenen vier Events hat der siebenfache MotoGP-Champion drei Doppelsiege eingefahren, seine Formkurve zeigt nach oben. Sind Siege auch in der Steiermark möglich? «Normal funktioniert die Ducati auf dieser Strecke sehr gut», überlegte Marc. «Letztes Jahr habe ich es hier sehr genossen, aber das ging mir damals auf vielen Strecken so.»

«Wir sind in einer neuen, aber letztlich gleichen Situation», versuchte «MM93» seine erstmalige WM-Führung in dieser Saison in Worte zu fassen. «Ob ich die Meisterschaft anführe oder ein paar Punkte hinten liege, ändert nicht viel – meine Herangehensweise ist die gleiche. Es sieht so aus, als müssten wir mit der Ducati und dem Team einen Schritt nach vorne machen, wir haben ein paar Kleinigkeiten geändert und ich fühle mich immer besser. Mal sehen, ob wir dieses Wochenende wieder eine Spitzenleistung abrufen können.»

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Team

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1

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

274

2

Jorge Martin

Aprilia Racing

274

3

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

241

4

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

223

5

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

209

6

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

203

7

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

199

8

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

153

9

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

143

10

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

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