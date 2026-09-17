Marc Marquez: «Ducati und das Team müssen einen Schritt nach vorne machen»

Titelverteidiger Marc Marquez (Ducati) und Jorge Martin (Aprilia) liegen vor den MotoGP-Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg am kommenden Wochenende mit 273 Punkten gleichauf an der Spitze der Weltmeisterschaft. Marquez hat eine gewaltige Aufholjagd hinter sich: Ende Mai lag er hoffnungslose 102 Punkte hinter dem damals WM-Führenden Marco Bezzecchi (Aprilia), der jetzt nur noch Dritter ist. Während Bezzecchi immer wieder in entscheidenden Situationen schwerwiegende Fehler machte, im Misano-Grand-Prix stürzte er bereits in der ersten Runde in Führung liegend , fährt Marc im Rahmen seiner Möglichkeiten und nimmt mit lädiertem rechtem Arm an Punkten mit, was sich ihm bietet. Seine Fehlerquote hat er gegenüber früher deutlich reduziert, als er dem Limit nur selten Beachtung schenkte.

Werbung

Werbung

Red Bull Ring ist gut für Ducati

Zehn der zwölf Grands Prix auf dem Red Bull Ring wurden von einem Ducati-Fahrer gewonnen, im Vorjahr triumphierte Marc Marquez, der auch den Sieg im Sprint einsackte. In den vergangenen vier Events hat der siebenfache MotoGP-Champion drei Doppelsiege eingefahren, seine Formkurve zeigt nach oben. Sind Siege auch in der Steiermark möglich? «Normal funktioniert die Ducati auf dieser Strecke sehr gut», überlegte Marc. «Letztes Jahr habe ich es hier sehr genossen, aber das ging mir damals auf vielen Strecken so.»