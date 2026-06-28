Assen-Überraschung: Quartararo brachte Yamaha beim Grand Prix auf Platz 8

Das Yamaha-Lager durfte sich in Assen über Platz 8 von Fabio Quartararo freuen. Der Franzose hielt sich aus sämtlichen Scharmützeln heraus, profitierte von etlichen Ausfällen – Marco Bezzecchi (Aprilia), Pecco Bagnaia (Ducati) und Pedro Acosta (Red Bull-KTM) – sahen die Flagge nicht und sicherte so am Ende seine drittbeste Platzierung in einem Hauptrennen in der laufenden Saison.

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Der Weltmeister aus dem Jahr 2021 büßte mit der besten M1 auf dem TT Circuit knapp 20 Sekunden auf den entfesselten Sieger Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) ein. «Das Rennen war lang, körperlich anstrengend und nicht wirklich zum Genießen», erklärte Fabio, der beim ersten Start ohne dem dafür vorgesehenen Device von Position 9 aus losgefahren war, als Siebter aus der ersten Runde zurückkam und zwischenzeitlich auf Platz 10 durchgereicht wurde.

«Ich denke, wir haben unsere Performance vom Ergebnis her heute sicher maximiert. Aber ich fühle mich speziell im Rennen im Moment nicht wirklich wohl mit dem Motorrad. In den letzten zehn Runden habe ich dann auch noch an Unterarmkrämpfe gelitten, aber nicht auf der rechten, sondern auf der linken Seite. Ich hatte schon drei Operationen, was das angeht.»

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Quartararo erklärte weiter: «Diese Piste ist wirklich anstrengend für den Fahrer. Speziell mit unserem Bike, das wenig Grip hat und sich daher noch schwerer anfühlt. Da hatte ich dann noch etwas mehr Probleme - aber ich konnte die bestmögliche Position dennoch nach Hause bringen. Soviel ich weiß, war ja Marc als Siebter etwa zehn Sekunden vor mir. Ich wusste auch, dass ich das nicht aufholen konnte, vielleicht war ich etwas schneller, aber nicht besser.»

Die Lage in der WM-Tabelle sagt alles: Nach 20 von 44 Rennen fehlen Fabio Quartararo 148 Punkte auf den neuen MotoGP-Spitzenreiter Jorge Martin – Platz 14 für den besten Yamaha-Vertreter.