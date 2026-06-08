Angeschlagener Maverick Vinales (15.) klagt über schwieriges Bremsverhalten

Vom vorletzten Startplatz war das MotoGP-Rennen für Maverick Vinales ein hartes Stück Arbeit. Am Ende standen nach einer zusätzlichen Strafe 48 Sekunden Rückstand auf den Sieger von Balaton Park auf dem Konto des KTM-Tech3-Piloten. Das Chaos in der ersten Kurve nutzte ihm nichts, da er nur im hinteren Feld unterwegs war. Immerhin blieb ihm der letzte Punkt als Trostpflaster.

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Maverick Vinales wird nach Rennen bestraft

Die erste Rennhälfte sah laut Vinales gar nicht so schlecht aus. «Etwa die halbe Renndistanz war gut – ich fuhr niedrige 1:39er-Zeiten, das war mein Ziel.» Sobald er alleine fahren konnte, kam die Rundenzeit. Das Kernproblem zeigte sich im Pulk: «Wenn ich hinter jemandem fahre, muss ich etwas früher bremsen. Das Motorrad stoppt nicht – ich muss viel Druck auf den Vorderreifen bringen.» Gegen Rennende habe er hinter Franco Morbidelli (Ducati) festgesteckt.

Die entscheidende Erkenntnis des Wochenendes: «Das Gefühl, das ich habe, ist, dass ich immer am Limit fahren muss. Um die Rundenzeit zu machen, muss ich immer über das Limit gehen.» Gleichzeitig: «Mit dieser KTM muss man auf der Bremse aggressiv fahren – und ich habe die Kraft im Moment noch nicht.» Nach dem Rennen geriet die #12 ins Visier der Rennkommissare, der Reifendruck war zu hoch. Die Konsequenz: Eine Zeitstrafe von 16 Sekunden wurde dem Spanier nachträglich aufgebrummt. Der Zeitrückstand des Briten Cal Crutchlow (Honda) war zu groß, als dass dieser noch in die Punkte vorrücken konnte.

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Für Maverick Vinales bleibt es ein Rätsel, warum Pedro Acosta in Ungarn so stark war: «Ich sehe, dass er viel Zeit auf der Bremse macht. Ich muss verstehen, wie ich das Motorrad besser zum Stoppen bringe – das ist entscheidend.» Der Ausblick bleibt optimistisch. Vinales hat ein freies Wochenende, um sich in Brünn wieder in bester Form zu zeigen. «In den Rennen fange ich langsam an zu verstehen, wie ich mit diesem Motorrad schnell fahre.»