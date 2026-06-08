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Angeschlagener Maverick Vinales (15.) klagt über schwieriges Bremsverhalten

KTM-Tech3-Pilot Maverick Vinales beendete das MotoGP-Hauptrennen in Ungarn mit 48 Sekunden Rückstand auf Sieger Marc Marquez – inklusive einer Long-lap-Penalty und Zeitstrafe.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Maverick Vinales
Maverick Vinales
Foto: Gold & Goose
Maverick Vinales
© Gold & Goose

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Vom vorletzten Startplatz war das MotoGP-Rennen für Maverick Vinales ein hartes Stück Arbeit. Am Ende standen nach einer zusätzlichen Strafe 48 Sekunden Rückstand auf den Sieger von Balaton Park auf dem Konto des KTM-Tech3-Piloten. Das Chaos in der ersten Kurve nutzte ihm nichts, da er nur im hinteren Feld unterwegs war. Immerhin blieb ihm der letzte Punkt als Trostpflaster.

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Maverick Vinales wird nach Rennen bestraft

Die erste Rennhälfte sah laut Vinales gar nicht so schlecht aus. «Etwa die halbe Renndistanz war gut – ich fuhr niedrige 1:39er-Zeiten, das war mein Ziel.» Sobald er alleine fahren konnte, kam die Rundenzeit. Das Kernproblem zeigte sich im Pulk: «Wenn ich hinter jemandem fahre, muss ich etwas früher bremsen. Das Motorrad stoppt nicht – ich muss viel Druck auf den Vorderreifen bringen.» Gegen Rennende habe er hinter Franco Morbidelli (Ducati) festgesteckt.

Die entscheidende Erkenntnis des Wochenendes: «Das Gefühl, das ich habe, ist, dass ich immer am Limit fahren muss. Um die Rundenzeit zu machen, muss ich immer über das Limit gehen.» Gleichzeitig: «Mit dieser KTM muss man auf der Bremse aggressiv fahren – und ich habe die Kraft im Moment noch nicht.» Nach dem Rennen geriet die #12 ins Visier der Rennkommissare, der Reifendruck war zu hoch. Die Konsequenz: Eine Zeitstrafe von 16 Sekunden wurde dem Spanier nachträglich aufgebrummt. Der Zeitrückstand des Briten Cal Crutchlow (Honda) war zu groß, als dass dieser noch in die Punkte vorrücken konnte.

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Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
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Foto: Gold & Goose
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Diogo Moreira
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Pecco Bagnaia
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Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
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Enea Bastianini
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Iker Lecuona
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Ai Ogura
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
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Sieger Marc Márquez und Team
Sieger Marc Márquez und Team
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Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
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Sieger Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
© Gold & Goose

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Für Maverick Vinales bleibt es ein Rätsel, warum Pedro Acosta in Ungarn so stark war: «Ich sehe, dass er viel Zeit auf der Bremse macht. Ich muss verstehen, wie ich das Motorrad besser zum Stoppen bringe – das ist entscheidend.» Der Ausblick bleibt optimistisch. Vinales hat ein freies Wochenende, um sich in Brünn wieder in bester Form zu zeigen. «In den Rennen fange ich langsam an zu verstehen, wie ich mit diesem Motorrad schnell fahre.»

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Zeit

Bestzeit

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01

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

93

26

42:55,325

1:38,313

37

02

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

37

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+1,343

1:38,419

29

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

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Ducati Lenovo Team

63

26

+11,632

1:38,862

17

04

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

+15,539

1:38,614

13

05

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

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Honda HRC Castrol

10

26

+18,669

1:38,992

11

06

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

26

+21,794

1:39,275

13

07

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

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BK8 Gresini Racing MotoGP

27

26

+22,815

1:39,261

9

08

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

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Prima Pramac Yamaha MotoGP

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+23,283

1:39,377

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09

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Enea Bastianini

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23

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+24,491

1:38,990

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