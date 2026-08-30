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Ab 11 Uhr: Wo die Rennen der MotoGP-WM in Aragon live zu sehen sind

Am Sonntag finden im MotorLand Aragon in Spanien die Grands Prix der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP statt. SPEEDWEEK.com gibt eine Übersicht, wann und wo die Rennen gezeigt werden.

MotoGP

Wo die Rennen in Aragon live übertragen werden
Wo die Rennen in Aragon live übertragen werden
Foto: Gold & Goose
Wo die Rennen in Aragon live übertragen werden
© Gold & Goose

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TV-Programm

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Neben der offiziellen Website motogp.com überträgt auch Sky Sport alle 22 Rennwochenenden der MotoGP-WM mit der Königsklasse, der Moto2 und der Moto3. Beide Angebote sind jedoch kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1. Ab 2027 werden dann ausgewählte Rennen in Deutschland im Free-TV auf RTL gezeigt.

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Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von Aragonien an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. DF1 überträgt am Sonntag ab 10.20 Uhr die Ren-nen aller Klassen live.

In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 10.20 Uhr die Rennen aller Klassen live. Bereits seit Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

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Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). Das MotoGP-Rennen am Sonntag überträgt SRF zwei nicht. Im Stream und in der SRF-Sport-App wird der Grand Prix der Königsklasse jedoch live übertragen.

TV-Programm

RSI überträgt auf LA2 am Sonntag ab 10.55 Uhr die Rennen der Klassen Moto3 und Moto2. Um 22.50 Uhr folgt eine Aufzeichnung des MotoGP-Rennens. RTS2 steigt am Sonntag um 14.30 Uhr in die Live-Übertragung des MotoGP-Rennens ein.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

Zeitplan für den Großen Preis von Aragonien 2026 (MESZ):

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Sonntag, 30. August:

08.55 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 2 (8 Runden)

09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (17 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (19 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (23 Runden)

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

6

1:46,512

02

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

6

+0,474

03

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

6

+0,743

04

Pol Espargaró

Red Bull KTM Factory Racing

Pol Espargaró

Red Bull KTM Factory Racing

44

6

+0,846

05

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

5

+0,932

06

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

6

+1,037

07

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

6

+1,089

08

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

6

+1,127

09

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

5

6

+1,164

10

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

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42

6

+1,218

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