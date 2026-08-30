Ab 11 Uhr: Wo die Rennen der MotoGP-WM in Aragon live zu sehen sind
Am Sonntag finden im MotorLand Aragon in Spanien die Grands Prix der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP statt. SPEEDWEEK.com gibt eine Übersicht, wann und wo die Rennen gezeigt werden.
Neben der
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.
Der Große Preis von Aragonien an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.
In Österreich sorgt
Die
RSI überträgt auf LA2 am Sonntag ab 10.55 Uhr die Rennen der Klassen Moto3 und Moto2. Um 22.50 Uhr folgt eine Aufzeichnung des MotoGP-Rennens. RTS2 steigt am Sonntag um 14.30 Uhr in die Live-Übertragung des MotoGP-Rennens ein.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.
Zeitplan für den Großen Preis von Aragonien 2026 (MESZ):
Sonntag, 30. August:
08.55 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 2 (8 Runden)
09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
11.00 Uhr: Moto3-Rennen (17 Runden)
12.15 Uhr: Moto2-Rennen (19 Runden)
14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (23 Runden)
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand