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Dutch TT: Der Zeitplan für das MotoGP-Wochenende in Assen

Direkt nach dem Tschechien-GP geht es am kommenden Wochenende in den Niederlanden weiter. Auf dem TT Circuit in Assen werden die MotoGP-Asse um Siege kämpfen. Den Zeitplan gibt es hier im Überblick.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

An diesem Wochenende findet der Assen-GP statt
An diesem Wochenende findet der Assen-GP statt
Foto: Gold & Goose
An diesem Wochenende findet der Assen-GP statt
© Gold & Goose

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TV-Programm

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Am kommenden Wochenende reisen wieder zahlreiche deutschsprachige Fans nach Assen, um in der «Kathedrale des Speeds», dem TT Circuit Assen, ihre MotoGP-Helden anzufeuern. Bis zur Corona-Saison 2020 war die niederländische Strecke der einzige Austragungsort der Motorrad-WM, auf dem seit 1949 jährlich ein WM-Lauf stattfand.

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Die 4,555 km lange Piste verfügt über sechs Links- und zwölf Rechtskurven und die längste Gerade misst lediglich 487 m. Die erfolgreichsten Fahrer in Assen sind Ángel Nieto (15 Siege in den Klassen 50 und 125 ccm) und Giacomo Agostini (14 Siege in den Klassen 350 und 500 ccm). Die meisten Siege in der Königsklasse erreichte hingegen Valentino Rossi. Insgesamt gewann der Italiener acht Mal die Dutch TT, darunter sein 115. und letzter GP-Sieg am 25. Juni 2017.

Letztes Jahr konnte Champion Marc Marquez sowohl den Sprint als auch den Grand Prix gewinnen. In der WM-Tabelle liegen die beiden Aprilia-Piloten Marco Bezzecchi und Jorge Martin immer noch voran. Doch nach den katastrophalen Rennwochenenden in Ungarn und Tschechien kamen die starken Ducati-Fahrer näher. Fabio Di Giannantonio hat als Dritter 23 Punkte Rückstand, Marc Marquez fehlen 40 Punkte auf die Spitze.

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In Assen werden neben den Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 auch wieder die Fahrer des Harley-Davidson Bagger World Cups und des Red Bull Rookies Cups am Start sein. Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt um 15 Uhr und auch am Sonntag wird mit dem Start des Moto3-Rennens um 11 Uhr die gewohnte Reihenfolge beibehalten. Das Highlight wird um 14 Uhr das MotoGP-Rennen über 26 Runden sein.

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Zeitplan für den Großen Preis der Niederlande 2026 (MESZ):

TV-Programm

Freitag, 26. Juni:

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

12:40 – 13.00 Uhr (20 min): Bagger World Cup, FP1

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

17:10 – 17.30 Uhr (20 min): Bagger World Cup, FP2

Samstag, 27. Juni:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

12.05 – 12.25 Uhr (20 min): Bagger World Cup, Qualifying

12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)

16.10 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 1 (9 Runden)

16.50 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1

Sonntag, 28. Juni:

08.35 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2

09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (26 Runden)

15.30 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 2 (9 Runden)

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Fahrer

Team

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1

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

180

2

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

172

3

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

157

4

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

140

5

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

134

6

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

132

7

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

127

8

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

106

9

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

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BK8 Gresini Racing MotoGP

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