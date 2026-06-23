Dutch TT: Der Zeitplan für das MotoGP-Wochenende in Assen

Am kommenden Wochenende reisen wieder zahlreiche deutschsprachige Fans nach Assen, um in der «Kathedrale des Speeds», dem TT Circuit Assen, ihre MotoGP-Helden anzufeuern. Bis zur Corona-Saison 2020 war die niederländische Strecke der einzige Austragungsort der Motorrad-WM, auf dem seit 1949 jährlich ein WM-Lauf stattfand.

Werbung

Werbung

Die 4,555 km lange Piste verfügt über sechs Links- und zwölf Rechtskurven und die längste Gerade misst lediglich 487 m. Die erfolgreichsten Fahrer in Assen sind Ángel Nieto (15 Siege in den Klassen 50 und 125 ccm) und Giacomo Agostini (14 Siege in den Klassen 350 und 500 ccm). Die meisten Siege in der Königsklasse erreichte hingegen Valentino Rossi. Insgesamt gewann der Italiener acht Mal die Dutch TT, darunter sein 115. und letzter GP-Sieg am 25. Juni 2017.

Letztes Jahr konnte Champion Marc Marquez sowohl den Sprint als auch den Grand Prix gewinnen. In der WM-Tabelle liegen die beiden Aprilia-Piloten Marco Bezzecchi und Jorge Martin immer noch voran. Doch nach den katastrophalen Rennwochenenden in Ungarn und Tschechien kamen die starken Ducati-Fahrer näher. Fabio Di Giannantonio hat als Dritter 23 Punkte Rückstand, Marc Marquez fehlen 40 Punkte auf die Spitze.

In Assen werden neben den Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 auch wieder die Fahrer des Harley-Davidson Bagger World Cups und des Red Bull Rookies Cups am Start sein. Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt um 15 Uhr und auch am Sonntag wird mit dem Start des Moto3-Rennens um 11 Uhr die gewohnte Reihenfolge beibehalten. Das Highlight wird um 14 Uhr das MotoGP-Rennen über 26 Runden sein.

Werbung

Werbung

Zeitplan für den Großen Preis der Niederlande 2026 (MESZ):

Freitag, 26. Juni:

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1 09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1 10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1 12:40 – 13.00 Uhr (20 min): Bagger World Cup, FP1 13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice 17:10 – 17.30 Uhr (20 min): Bagger World Cup, FP2

Samstag, 27. Juni:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2 09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2 10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2 10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1 11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2 12.05 – 12.25 Uhr (20 min): Bagger World Cup, Qualifying 12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1 13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2 13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1 14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2 15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden) 16.10 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 1 (9 Runden) 16.50 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1

Sonntag, 28. Juni:

08.35 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2 09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up 11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden) 12.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden) 14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (26 Runden) 15.30 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 2 (9 Runden)

Werbung