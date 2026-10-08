Der Große Preis von Indonesien: Wo die Trainings und Rennen gezeigt werden
An diesem Wochenende gastiert die MotoGP-WM auf dem Mandalika International Circuit. Wir geben einen Überblick, wann und wo die Sessions der Königsklasse, Moto2 und Moto3 mitverfolgt werden können.
Neben der
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf
Der Große Preis von Indonesien an diesem Wochenende gehört nicht zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.
In Österreich sorgt
Die
RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 5 Uhr das MotoGP-Qualifying live. Ab 6.40 Uhr werden die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint gezeigt. Um 17 und um 22 Uhr folgt jeweils eine Aufzeichnung des Sprintrennens. Am Sonntag überträgt LA2 ab 5.55 Uhr die Rennen aller Klassen live. Ab 16.05 Uhr folgen Wiederholungen der Rennen der Klassen Moto3 und Moto2. Um 20.05 Uhr zeigt der Sender eine Zusammenfassung des MotoGP-Rennens. Ab 3.10 Uhr in der Nacht auf Sonntag folgen Wiederholungen der Rennen der Kategorien Moto2 und MotoGP.
RTS2 zeigt am Samstag ab 8.55 Uhr den MotoGP-Sprint. Am Sonntag überträgt der Sender ab 8.50 Uhr das MotoGP-Rennen.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.
Zeitplan für den Großen Preis von Indonesien 2026 (MESZ):
Freitag, 9. Oktober:
3.00 – 3.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1
3.50 – 4.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1
4.45 – 5.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1
7.15 – 7.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice
8.05 – 8.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice
9.00 – 10.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice
Samstag, 10. Oktober:
2.40 – 3.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2
3.25 – 3.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2
4.10 – 4.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2
4.50 – 5.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1
5.15 – 5.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2
6.45 – 7.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1
7.10 – 7.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2
7.40 – 7.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1
8.05 – 8.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2
9.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)
Sonntag, 11. Oktober:
4.40 – 4.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
6.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)
7.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)
9.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach