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MotoGP-Gefahr soll verringert werden: Änderungen ab Assen und Sachsenring

Nach mehreren Unfällen ist das umstrittene Holeshot-Device in der MotoGP-Klasse ab Assen verboten. Eine weitere Maßnahme soll dafür sorgen, dass das Risiko in der Startphase verringert wird.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Jorge Martin verursachte in Ungarn einen Massencrash
Jorge Martin verursachte in Ungarn einen Massencrash
Foto: gold & goose
Jorge Martin verursachte in Ungarn einen Massencrash
© gold & goose

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Für den MotoGP-Tross geht es von Brünn direkt weiter nach Assen, wo am nächsten Wochenende die Dutch TT stattfindet. Dort werden nach Beschlüssen in der Safety-Commission früher als erwartet maßgebliche Änderungen im Technik-Bereich umgesetzt.

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Das Holeshot-Device wird verboten, die beim Start voll eingefederte und dann mechanisch fixierte Vordergabel. Denn es kam schon mehrfach vor, dass die Gabel beim Anbremsen auf die erste Kurve nicht ausfederte und deshalb Unfälle geschahen. Geplant war diese Maßnahme ursprünglich ab dem britischen Grand Prix in Silverstone Anfang August, doch jetzt greift sie schon für Assen.

In Brünn wurde viel Vorarbeit geleistet und am Freitagnachmittag eine zusätzliche Start-Sessions direkt nach dem Zeittraining eingebaut. Dort konnten die Fahrer den Startversuch ohne eingefederte Vordergabel proben, das für bessere Beschleunigung abgesenkte Heck wird auch weiterhin erlaubt sein.

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Pedro Acosta bei einem Start: Vordergabel ist komplett eingefedert
Pedro Acosta bei einem Start: Vordergabel ist komplett eingefedert
Foto: gold & goose
Pedro Acosta bei einem Start: Vordergabel ist komplett eingefedert
© gold & goose

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Auf dem Silverstone Circuit ist die Startpassage in die Kurven 1 und 2 hinein besonders heikel, was die Deaktivierung des Holeshot-Devices betrifft. Das Schlamassel auf dem Balaton Park Circuit wurde durch eine Verzögerung bei der Deaktivierung des Systems bei Jorge Martin ausgelöst.

TV-Programm

Um für mehr Sicherheit zu sorgen, wird es noch eine weitere Änderung geben. Auch zukünftig bestehen die Startreihen aus drei Fahrern, allerdings wird der Abstand zwischen den Reihen um einen Meter erhöht. Weil sämtliche Startgeraden im MotoGP-Kalender neu bepinselt werden müssen, kommt diese Adaption erstmals zum Deutschland-Grand-Prix auf dem Sachsenring vom 10. bis 12. Juli. So wird den MotoGP-Raketen in der Beschleunigungsphase etwas mehr Spielraum eingeräumt.

Willkommen zum Rennen in Brünn
Willkommen zum Rennen in Brünn
Foto: Gerhard Schiel
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Die Fahrer
Die Fahrer
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gerhard Schiel
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Abkühlung
Abkühlung
Foto: Gerhard Schiel
Martin und Ogura
Martin und Ogura
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Vor dem Start
Vor dem Start
Foto: Gold & Goose
Grid Girl
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Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gerhard Schiel
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Di Giannantonio und Acosta
Di Giannantonio und Acosta
Foto: Gold & Goose
Verpflegung
Verpflegung
Foto: Gerhard Schiel
Diogo Moreira
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Di Giannantonio und Moreira
Di Giannantonio und Moreira
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Márc Marquez
Sieger Márc Marquez
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Ai Ogura, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Ai Ogura, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
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Sieger Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Brünn
© Gerhard Schiel

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