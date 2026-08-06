MX Masters in Gaildorf: Vorschau und Livestreams

Nach rund zweimonatiger Sommerpause gehen die ADAC MX Masters am kommenden Wochenende auf der Traditionsstrecke 'Auf der Wacht' in Gaildorf mit der 5. Etappe in ihre zweite Saisonhälfte. Aus sportlicher Sicht ist es bedauerlich, dass Max Nagl (Triumph) nach seiner im Training zugezogenen Knieverletzung (Außenmeniskus) nicht mehr dabei sein kann. Damit ist Titelverteidiger Roan van de Moosdijk (Kosak KTM) der große Favorit.

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4 Klassen in Gaildorf am Start

Neben den ADAC MX Masters, dem ADAC MX Youngster Cup und dem Junior Cup 125 werden die Kids im Junior Cup 85 antreten. Neben der Rennaction bietet der MSC Gaildorf seinen Besuchern von früh bis spät ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie an.

Roan van de Moosdijk auf Titelkurs

Der niederländische Kosak-KTM-Pilot Roan van de Moosdijk geht als Spitzenreiter ins Rennen. Er hat die Zeit mit zwei US-Nationals-Rennen und WM-Läufen überbrückt. Sein Vorsprung gegenüber Maximilian Spies auf Platz 3 beträgt 58 Punkte. Tom Koch liegt nur einen Punkt dahinter. Der finnische Schmicker-Racing-KTM-Pilot Jere Haavisto wurde vor einer Woche Europameister der EMX Open, was ihm einen zusätzlichen Motivationsschub geben dürfte. Jörgen-Matthias Talviku rangiert auf Platz 6. Der Este wurde vor wenigen Tagen als Fantic-Werksteam von Jacky Martens engagiert. Peter König (GST KTM) konnte zuletzt beim ersten Lauf der EMX Open einen dritten Platz erringen.

Peter König glänzte zuletzt bei den EMX Open Foto: Thoralf Abgarjan Peter König glänzte zuletzt bei den EMX Open © Thoralf Abgarjan

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Valentin Guillod am Start

Der schweizerische Yamaha-Pilot Valentin Guillod, der seit dem vergangenen Jahr bei den US Nationals und im US Supercross startet, wird in Gaildorf erwartet.

Lage an der Tabellenspitze

Bei einem Masters-Event werden insgesamt bis zu 75 Punkte vergeben. In Sachen Meisterschaft ist also noch einiges möglich.

ADAC MX Masters nach 4 von 7 Etappen:

Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 263 Max Nagl (D), Triumph, 214 (-49) Maximilian Spies (D), KTM, 205 (-58) Tom Koch (D), KTM, 204 (-59) Jere Haavisto (FIN), KTM, 198 (-65) Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 164 (-99) Noah Ludwig (D), KTM, 145 (-118) Nico Koch (D), KTM, 139 (-124) Nico Greutmann (CH), Honda, 120 (-143) Peter König (D), KTM, 101 (-162)

Legendäres Festzelt und Fahrerlager

Neben den Rennen gibt es in Gaildorf ein volles Rahmenprogramm für die Zuschauer vor Ort mit einer großen Fanmeile, frei zugänglichem Fahrerlager sowie einem großen Festzelt mit Live-Musik an drei Abenden. Junge Besucher haben auf dem Yamaha-Quad-Parcours die Möglichkeit, kleine Quads und PW50-Motorräder auszuprobieren. Am Sonntag von 11:45 bis 12:15 Uhr werden Roan van de Moosdijk, Tom Koch, Jere Haavisto, Noah Ludwig und Valentin Guillod am ADAC MX Masters-Truck den Fans bei der Autogrammstunde zur Verfügung stehen.

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Viel Abwechslung zum Vereinsjubiläum

Zum Vereinsjubiläum geht es im Festzelt bereits am Donnerstagabend mit der Stadtkapelle Gaildorf mit einem musikalischen Programm los. Am Freitag ab 20 Uhr spielt die VolXX LIGA im Festzelt. Am Samstag bringt die Cover-Rock-Band 'Shark' mit der legendären MX-Party das Festzelt zum Kochen und am Sonntag sorgt 'DJ One of us' für den musikalischen Ausklang der Veranstaltung. Tickets für die Veranstaltung können bereits im Vorfeld online im Ticketshop des MSC Gaildorf erworben werden.

Kostenlose Livestreams

Alle Rennen aus Gaildorf werden im kostenlosen Livestream übertragen. Zwischen den Läufen sorgen zahlreiche Interviews für Unterhaltung und aktuelle Informationen. Am Samstag beginnt die Sendung um 15:00 Uhr, am Sonntag startet die Übertragung mit Teil 1 bereits um 09:50 Uhr, Teil 2 beginnt um 12:40 Uhr.

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