Sprint-Sieger Marc Marquez gibt zu: «Martin war schneller als ich»

Ein letztes Mal gastiert die MotoGP auf Phillip Island, 2027 übernimmt der Stadtkurs von Adelaide. Unter grauem Himmel hatten die Prognosen vor dem Start Regen angekündigt, doch der Sprint über 13 Runden blieb trocken. Von der Pole ging Marc Marquez ins Rennen: Trotz eines Sturzes in Kurve 4 im nassen Q2 hatte der Ducati-Werksfahrer mit 1:34,203 min auf feuchter Piste fast 1,5 Sekunden Vorsprung auf Bruder Alex herausgefahren.

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Rundenlanger Schlagabtausch: Marc Marquez vs. Jorge Martin

Marquez startete gut, WM-Leader Jorge Martin noch besser: Der Aprilia-Pilot schnappte sich in der ersten Runde Johann Zarco (LCR-Honda) und Alex Marquez (Gresini-Ducati) und setzte sich hinter die Nummer 93. Teamkollege Marco Bezzecchi fiel nach einem missratenen Start auf Platz 12 zurück, Zarco schied wenig später mit einem technischen Problem aus.

Danach entwickelte sich das erhoffte Titelduell. Martin ging über Lukey Heights in Kurve 10 erstmals vorbei, leistete sich kurz darauf in Kurve 4 aber einen Fehler, der ihn beinahe zu Boden brachte. Immer wieder nutzte er den Windschatten auf der Zielgeraden, um Marquez zu überholen, dieser holte sich wenig später immer die Spitze zurück. Über mehrere Runden wechselten die beiden die Führung ab.

Martin patzt, Marquez siegt: WM-Führung wechselt schon wieder

5 Runden vor Schluss war das Duell vorbei: Martin erwischte die Ideallinie nicht und rutschte in Kurve 8 ins Kiesbett. Er wurde zur Untersuchung ins Medical Center gebracht. Marc kontrollierte danach seinen nächsten Verfolger – Bruder Alex – und feierte seinen 24. Sprintsieg. Damit ist er der erfolgreichste Sprint-Pilot. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) komplettierte das Podest.

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Statt zwei Punkte Rückstand hat Marquez nun zehn Zähler Vorsprung, er führt mit 365 Punkten vor Martin (355) und Bezzecchi (315). «Es war ein enger Kampf. Ich war aggressiv, und er war schneller als ich, aber ich habe versucht, mich bestmöglich zu verteidigen», sagte der Spanier. «Wir haben beide den Sieg verdient, aber so ist Rennfahren eben. Heute war es auf meiner Seite.»