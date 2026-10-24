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Turbulentes Moto3-Qualifying: Pratama und Quiles vor Lokalmatador Kelso

Regentropfen erschwerten die Bedingungen auf Phillip Island: Veda Pratama kam über das Q1 ins Q2 und holte die Pole. Lokalmatador Joel Kelso führte lange Zeit und wurde hinter Maximo Quiles Dritter.

Moto3

Veda Pratama schob sich am Ende des Q2 an die Spitze
Veda Pratama schob sich am Ende des Q2 an die Spitze
Foto: Honda Team Asia
Veda Pratama schob sich am Ende des Q2 an die Spitze
© Honda Team Asia

Im Artikel erwähnt

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Nachdem sich Phillip Island am Freitag von seiner besten Seite gezeigt hat, kam am Samstag der Regen und sorgte im Qualifying der MotoGP für nasse Bedingungen. Bis zum Qualifying der Moto3 trocknete der Kurs allerdings wieder komplett ab. Alvaro Carpes Freitags-Bestzeit von 1:35,292 min war die Referenz.

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Im Q1 stellte Leopard-Pilot Guido Pini die Bestzeit auf. Der Italiener umrundete den malerischen Kurs an der australischen Südküste in 1:36,261 min und stieg zusammen mit Casey O’gorman, Eddie O’shea und Veda Pratama ins Q2 auf. Leo Rammerstorfer landete im Q1 auf der siebten Position.

Localhero Joel Kelso lange auf Pole-Kurs

Zu Beginn des Q2 gab Lokalmatador Joel Kelso das Tempo vor. Der Honda-Pilot fuhr mit einer Speziallackierung und notierte eine 1:35,671er-Runde. Es setzte erneut Regen ein und erschwerte die Bedingungen. Wenig überraschend hatten sich zwei der Q1-Aufsteiger im vorderen Feld festgesetzt: Guido Pini war Zweiter vor Veda Pratama.

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Die Fahrer ließen sich von den Regentropfen nicht irritieren und fuhren weiterhin ein hohes Tempo. Kelso verbesserte seine Bestmarke zur Q2-Halbzeit auf 1:35,366 min. Weltmeister Maximo Quiles lag zu diesem Zeitpunkt außerhalb der Top-10, signalisierte mit einem roten Sektor aber, dass er gewillt ist, weiterhin Risiko einzugehen. Im Laufe der Runde verlor Quiles aber Zeit und reihte sich auf der siebten Position ein.

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Einige Fahrer kamen an die Box, um sich frische Reifen abzuholen. IntactGP-Pilot David Almansa rutschte in Kurve 4 ins Kiesbett, konnte seine KTM aber wieder aufrichten. Zahlreiche Fahrer verbremsten sich in Kurve 4 und mussten weite Linien wählen.

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Schlussoffensive: Pratama und Quiles unterbieten die Kelso-Zeit

Die Kelso-Zeit geriet eine Minute vor Schluss noch einmal unter Gefahr. Joel Esteban verpasste die Bestzeit um 0,010 sec und reihte sich auf der zweiten Position ein. Wenig später war es Maximo Quiles, der 0,046 sec schneller fuhr als Kelso und sich auf die erste Position schob. Doch das letzte Wort war noch nicht gesprochen.

Veda Pratama legte bei seinem letzten Versuch nach und kam auf 1:35,299 min. Der Honda-Pilot stellte seine erste Pole sicher. In Kurve 4 kam es zu einer hitzigen Szene, nachdem sich Rico Salmela in Kurve 4 verschätzte und ins Heck von Kelsos Honda krachte. Salmela stürzte, Kelso konnte weiterfahren und seine Honda ins Parc fermé bringen.

Pratama, Quiles und Kelso stehen beim Australien-Grand-Prix in Reihe eins. Joel Esteban, Eddie O’shea und Adrian Fernandez bilden die zweite Startreihe. Die IntactGP-Piloten David Almansa und David Munoz stehen auf den Plätzen 11 und 16. Alvaro Carpe, der Schnellste vom Freitag, landete nur auf der zwölften Position.

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Der Moto3-Grand-Prix wird am Sonntag um 2:00 Uhr (MESZ) gestartet.

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