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MotoGP-Weltmeister Marc Marquez: Sitzprobe im Formel-1-Audi in Barcelona

MotoGP-Champion und Balaton-Dominator Marc Marquez stattete der Formel-1 am Freitag in Barcelona einen Besuch ab und holte sich Wissen von den Audi-Piloten Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto.

MotoGP

Marc Marquez mit den Audi-Piloten Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto
Marc Marquez mit den Audi-Piloten Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto
Foto: Audi Sport
Marc Marquez mit den Audi-Piloten Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto
© Audi Sport

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Die MotoGP-WM pausiert nach dem von einem Massencrash geprägten Großen Preis von Ungarn am Balaton Park Circuit an diesem Wochenende, ehe es dann auf den Traditionskrus von Brünn weitergeht. Diese kurze Pause nutzte Marc Márquez am Freitag für einen Abstecher zu den Kollegen der Vierradweltaus. Der 33-jährige MotoGP-Weltmeister und Ducati-Star stattete dem Audi-Revolut-Team bei der Formel 1 in Barcelona einen Besuch ab.

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In der Box auf dem Circuit de Catalunya unterhielt sich Marquez zunächst ausführlich mit den beiden Audi-Piloten Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto – dabei wirkte das Trio sehr locker und war zu Scherzen aufgelegt. Dann nahm der neunfache Weltmeister eine Sitzprobe im Audi von Bortoloti. Dabei konnte sich der 100-fache Grand-Prix-Sieger ein breites Grinsen nicht verkneifen. Für Marquez gab es dann als Souvenir der Audi-Mannschaft einen signierten Rennschuh.

Marc Marquez: Platz genommen im Audi-F1
Marc Marquez: Platz genommen im Audi-F1
Foto: Audi Sport
Marc Marquez: Platz genommen im Audi-F1
© Audi Sport

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Zur Erinnerung: Marquez hat selbst bereits Formel-1-Erfahrung gesammelt. Der Ausnahmekönner durfte im Juni 2018 als Lohn für seinen MotoGP-WM-Titel auf dem Red Bull-Ring einen Boliden steuern. Damals war es ein umlackierter Red Bull-F1-Prototype aus dem Jahr 2012 im Toro-Rosso-Look. Mark Webber und der unvergessene Niki Lauda fungierten bei dieser Gelegenheit unter den gestrengen Augen von Dr. Helmut Marko als Einweiser für den Zweirad-Superstar.

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Marquez erzielte damals nach einigen Proberunden eine persönliche Bestzeit von 1:14 min. Ob nun auch mit der Audi-Truppe weitere Versuche geplant sind, wurde bislang nicht überliefert. Für Marquez läuft es nach einer Verletzungsorgie wieder sehr erfreulich. Alleine in Balaton konnte «MM93» über das Ungarn-Wochenende 30 WM-Punkte auf Leader Marco Bezzecchi (Aprilia) gutmachen.

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

42:55,325

1:38,313

37

02

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+1,343

1:38,419

29

03

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+11,632

1:38,862

17

04

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

+15,539

1:38,614

13

05

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+18,669

1:38,992

11

06

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LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

26

+21,794

1:39,275

13

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BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

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27

26

+22,815

1:39,261

9

08

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Prima Pramac Yamaha MotoGP

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Prima Pramac Yamaha MotoGP

43

26

+23,283

1:39,377

8

09

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Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+24,491

1:38,990

9

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