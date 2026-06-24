Zukunft der MotoGP-WM: Jetzt haben auch alle elf Teams unterzeichnet

Nach monatelangem Ringen um die neuen Grundsatzverträge gelang es der MotoGP Sports Entertainment Group und den fünf Herstellern – Ducati, Aprilia, KTM, Honda und Yamaha – im Nachgang des Ungarn-GP, eine Einigung für die Jahre 2027 bis 2031 zu erzielen. Am vergangenen Wochenende erfolgte in Brünn der offizielle Akt dazu ( SPEEDWEEK.com berichtete ).

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Nun wurden auch die Vereinbarungen für die elf MotoGP-Teams unter Dach und Fach gebracht – der organisatorische und kommerzielle Rahmen für den Zeitraum 2027 bis 2031 wurde beschlossen. Die elf Teams sind: Aprilia Racing, BK8 Gresini Racing MotoGP, Ducati Lenovo Team, Honda HRC Castrol, LCR Honda, Monster Energy Yamaha MotoGP, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Prima Pramac Yamaha MotoGP, Red Bull KTM Factory Racing, Red Bull KTM Tech3 und Superfile Trackhouse MotoGP Team.

«Die Vereinbarungen bestätigen die langfristige Teilnahme der Teams an der MotoGP und bieten eine solide Grundlage für das nächste Kapitel des Sports unter den Regeln von 2027», hieß es in einem offiziellen Statement der MotoGP. «Gemeinsam verfolgen die MotoGP, die Teams, die Hersteller und die FIM das Ziel, die Meisterschaft zu stärken, das Fanerlebnis zu verbessern und ihre weitere globale Entwicklung zu fördern.»

Das neue Rahmenwerk würde die Rolle der Teams als zentrale Akteure für die Zukunft der MotoGP stärken und mehr Sicherheit und Vertrauen schaffen, um Investitionen in die tragenden Säulen des Sports – Leistung, Fanbindung und kommerzielle Möglichkeiten – zu steigern. Die Vereinbarungen würden zudem verstärkte Werbe- und Marketingverpflichtungen im gesamten Fahrerlager vorsehen, was dazu beitragen würde, das Profil der Teams, der Fahrer und der Meisterschaft weltweit zu schärfen.

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«Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung mit den Teams ist ein entscheidender Moment für die MotoGP und schafft den Rahmen, der die Meisterschaft bis mindestens 2031 bestimmen wird», betonte Carmelo Ezpeleta, CEO der MotoGP Sports Entertainment Group. «Gemeinsam mit den Herstellern, der FIM und den Akteuren im gesamten Fahrerlager haben wir ein starkes Fundament für die nächste Ära dieses Sports geschaffen. Diese Vereinbarung bietet den Teams mehr Stabilität und stärkt gleichzeitig ihre zentrale Rolle innerhalb der Meisterschaft. Wir sind stolz darauf, elf Teams zu haben, von denen jedes seine eigene Identität hat und einen einzigartigen Beitrag zur MotoGP leistet. In Verbindung mit verstärkten Marketingmaßnahmen wird dies die Fans näher an das Geschehen heranbringen und die weltweite Attraktivität des Sports stärken. Ich möchte den Teams für ihre Zusammenarbeit und ihre konstruktive Haltung während dieses gesamten Prozesses danken. Wir verfolgen ein gemeinsames Ziel: die besten und sichersten Rennen der Welt zu bieten, unser globales Publikum zu vergrößern und noch mehr Wert für Fans, Partner und Interessengruppen zu schaffen.»

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Lucio Cecchinello, Präsident der Teamvereinigung IRTA, ergänzte: «Ich freue mich sehr, bestätigen zu können, dass alle MotoGP-Teams eine Vereinbarung mit der MotoGP Group für den Zeitraum 2027 bis 2031 getroffen haben und gleichzeitig die Grundlagen für künftige Vertragsverlängerungen über diesen Zeitraum hinaus gelegt wurden. Diese Vereinbarung stellt einen sehr wichtigen Schritt nach vorne dar und gibt allen Teams die Stabilität, das Vertrauen und die Ressourcen, die erforderlich sind, um durch langfristige, hochkarätige sportliche Projekte weiterhin in die Meisterschaft zu investieren. Ich möchte der MotoGP-Gruppe, Carmelo Ezpeleta, Carlos Ezpeleta und allen Teams herzlich für den konstruktiven Geist danken, den sie während der gesamten Gespräche an den Tag gelegt haben. Der Prozess erforderte Zeit, Aufmerksamkeit und Verantwortungsbewusstsein von allen Beteiligten, aber das Endergebnis ist zweifellos äußerst positiv für die Zukunft unseres Sports und für die Weltklasse-Unterhaltung, die die MotoGP weiterhin bietet.»