Das Ferrari-Team hat im Katar-Qualifying eine bittere Pille schlucken müssen, und das war keine Überraschung. Denn schon in den freien Trainings waren Charles Leclerc und Lewis Hamilton deutlich langsamer als die direkten Gegner der Scuderia unterwegs. Und am Ende des Abschlusstrainings mussten sich der Monegasse mit Platz 7 und der siebenfache Weltmeister mit Rang 9 begnügen.

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Leclerc klagte nach der Zeitenjagd, als er nach seiner Gefühlslage gefragt wurde: «Leider ist die nicht so gut, denn das war wirklich schwierig heute. Und eigentlich war es das schon zuvor, seit dem ersten Training wissen wir, dass irgendetwas nicht wie gewünscht läuft.»

Charles Leclerc: Wenig Vorfreude auf Rennen in Katar

«Wir haben eine Vorstellung davon, was es sein könnte, eine bestimmte Charakteristik, die es uns schwer macht. Der Asphalt ist hier sehr glatt, und wir denken, das könnte der Grund sein, denn auch auf anderen Strecken, bei denen dies der Fall ist, haben wir uns etwas schwerer als sonst getan», schilderte der 29-Jährige.

«Das müssen wir uns anschauen und herausfinden, was wir tun können. Aber es wird keine kurzfristige Lösung geben, fürchte ich», dämpfte Leclerc daraufhin die Erwartungen. Mit Blick aufs Rennen und die Hauptgegner im GP auf dem Wüstenkurs erklärte er: «Ich will nicht pessimistisch klingen, aber wir sind viel näher an den Racing Bulls dran als an Red Bull Racing. Ich würde mich gerne aufs Rennen freuen, aber ich denke, uns erwartet ein schwieriger Rennsonntag.»

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