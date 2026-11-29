Das letzte MotoGP-Rennen von Marc Marquez: Der Live-Ticker aus Valencia
In Valencia endete die Ära des achtfachen MotoGP-Champions Marc Marquez (Ducati). Der Spanier führte das Rennen an und begeisterte über 100.000 Fans mit einem weiteren Podestplatz.
Das Valencia-Wochenende ist emotional kaum zu überbieten. Am Freitag kündete Ikone Marc Marquez an, dass er am Sonntag
Als Zweiter im Qualifying hinter Marco Bezzecchi (Aprilia) machte Marquez in Valencia auch sportlich von sich Reden, dann folgte der Tiefschlag im Sprint. Weil die Ampelanlage beim Start nicht funktionierte,
Die Fans im Stadion und vor den Fernsehgeräten fühlten sich betrogen, das machte den Grand Prix am Sonntag umso spezieller. Alle hofften auf ein Spektakel und viele hätten dem 33-Jährigen zum Abschied seinen 81. MotoGP-Sieg gegönnt – viel gefehlt hat nicht. Was im Grand Prix in Valencia passierte, lesen Sie im umfassenden Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.
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