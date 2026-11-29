Das Valencia-Wochenende ist emotional kaum zu überbieten. Am Freitag kündete Ikone Marc Marquez an, dass er am Sonntag sein letztes Rennen fährt . Das zog eine ergreifende Pressekonferenz nach sich, anschließend überschlugen sich die Headlines.

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Als Zweiter im Qualifying hinter Marco Bezzecchi (Aprilia) machte Marquez in Valencia auch sportlich von sich Reden, dann folgte der Tiefschlag im Sprint. Weil die Ampelanlage beim Start nicht funktionierte, überhitzte seine Ducati und brannte ab . «MM93» bekam für den Wiederholungsstart eine doppelte Long-lap-Strafe aufgebrummt, weil er das Grid verlassen hatte. Statt um einen Podestplatz zu kämpfen, kam er als abgeschlagener 13. ins Ziel.

Die Fans im Stadion und vor den Fernsehgeräten fühlten sich betrogen, das machte den Grand Prix am Sonntag umso spezieller. Alle hofften auf ein Spektakel und viele hätten dem 33-Jährigen zum Abschied seinen 81. MotoGP-Sieg gegönnt – viel gefehlt hat nicht. Was im Grand Prix in Valencia passierte, lesen Sie im umfassenden Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

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