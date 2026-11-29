Zwar war Manuel Gonzalez als WM-Führender in das alles entscheidende Rennen der Moto2-Saison 2026 gegangen, doch nur von Position 10 aus. Rivale und enger Verfolger Izan Guevara hatte die Boscoscuro aus der Pramac-Mannschaft dagegen in Startreihe 1 gestellt. Doch bereit Sekunden nach dem Start hatte sich die Lage für Gonzalez grundlegend verbessert.

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Nach einem groben Fehler von Alonso Lopez fehlten schnell einige Piloten und Gonzalez hatte als Vierter freie Fahrt und direkten Kontakt zu Guevara auf Platz 2. Und doch wurde es zu einem Krimi erster Klasse, denn Ajo-Pilot Collin Veijer wurde zum entscheidenden Fahrer des Finales. Als der Niederländer am Intact-Ass vorbeizog, deutete wieder alles auf den Titel für Guevara hin, denn mit Veijer auf P4 hätte es für den Pramac-Piloten gereicht.

Doch das Tempo von Veijer war so gut, dass es in Runde 19 von 22 auch noch an Guevara vorbeiging. Der WM-Zweite unternahm alles, um Position und Titel zurückzuerobern. In der letzten Kurve der letzten Runden – mit Gonzalez direkt dahinter – lagen die Piloten eng beieinander. Die Ziellinie erreichte Veijer 0,4 s vor Guevara. Platz 3 bedeutete zugleich den Titelgewinn für den Piloten der Mannschaft Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Nach einer exzessiven Auslaufrunde, bei der Gonzalez emotional ausrastete und der offiziellen WM-Ehrung durch MotoGP-Boss Carmelo Ezpeleta und FIM-Präsident Jorge Viegas sprach ein glücklich ausgelaugter Moto2-Weltmeister zu den Medien: «Ich kenne sehr gut die Rolle des Führenden, doch es ist ein großer Schritt zum Weltmeister. Doch ich habe ihn heute vollzogen. Ich wusste es bereits am Morgen: Die Ruhe, Zuversicht und große Motivation waren da. Jetzt kann man das natürlich leicht sagen, aber ich hatte diesen enormen Glauben daran auch in der Startaufstellung.»

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Der Moto2-Champion 2026 war sich der heiklen Situation aber dennoch bewusst. Gonzalez: «Ich habe alles gegeben, hatte aber auch jederzeit alle Möglichkeiten im Kopf. Sorgen hatte ich vor allem, als Collin näherkam und ich nicht wusste, wo er vorbeifahren wollte – doch das lief alles sehr sauber. Zum Schluss wusste ich auch, dass es sehr eng wird – und war überrascht, das Izan noch einmal attackiert. Doch am Ende war er auch er komplett am Limit.»

Manuel Gonzalez in Valencia: «Wir haben den Titel nicht am heutigen Tag gewonnen. Der Erfolg ist das Resultat unserer gemeinsamen Arbeit und die hat am ersten Januar mit dem ersten Training angefangen. Wir haben auch nach jedem Rennen weitergemacht, zu keinem Zeitpunkt aufgegeben und auch aus den schlechten Erfahrungen gelernt. Hier in Valencia ist jetzt alles zusammengekommen – der Schritt ist passiert – und wir haben es geschafft!.»

Nach 21 Rennen, der Große Preis von Australien wurde abgesagt, geht der Titel der mittleren WM-Klasse mit 2,5 Punkten und damit der geringsten Differenz der GP-Geschichte an Manuel Gonzalez. Und es wurde noch verrückter: Denn nachträglich wurden sowohl Alex Escrig als auch Collin Veijer bestraft. Da beiden Pilote vor Guevara ankamen, schrumpfte der Vorsprung auf 0,5 Punkte.

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