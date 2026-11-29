Live-Ticker Formel 1 in Katar: Russell von Pole – Kommt Max Verstappen ran?
Heute fährt die Formel 1 den Großen Preis von Katar auf dem Lusail International Circuit: Wer gewinnt das Rennen? Verfolgen Sie die Session und alle Entwicklungen bei uns im Formel-1-Live-Ticker!
Wer wird der Sieger im vorletzten Formel-1-Rennen der Saison 2026? Mercedes-Pilot George Russell startet von der Pole-Position. Weltmeister Kimi Antonelli geht von Platz 2 ins Rennen. McLaren auf Startplatz 3 und 4 lauert auf wichtige Punkte im Schlussspurt der Saison. Und was können Max Verstappen (Red Bull Racing/Startplatz 6) und Lewis Hamilton (Ferrari/Startplatz 9) ausrichten?
Verfolgen Sie hier den Großen Preis von Katar im F1-Live-Ticker:
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