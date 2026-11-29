Nach einem packenden Moto3-Rennen stand in Valencia die letzte WM-Entscheidung der Saison an. IntactGP-Pilot Manuel Gonzalez ging mit 4,5 Punkten Vorsprung auf Pramac-Pilot Izan Guevara in den Moto2-Showdown. In der Startaufstellung hatte jedoch der Herausforderer die besseren Karten: Guevara stand auf Platz 3, Gonzalez nach einem verpatzten Qualifying nur auf Platz 10.

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Die Pole-Position hatte sich Gonzalez’ IntactGP-Teamkollege Senna Agius gesichert. Zwischen ihm und Guevara stand Aspar-Pilot Daniel Holgado. Für Guevara war die Rechnung einfach: Mit einem Sieg wäre er unabhängig von Gonzalez’ Ergebnis Weltmeister.

Alex Escrig erwischte von Startplatz 4 den besten Start und bog vor Senna Agius in die erste Kurve ein. Schon in Kurve 2 kam es zu zwei Mehrfachstürzen: Alonso Lopez kollidierte mit Daniel Holgado und riss auch Ivan Ortola aus dem Rennen. Weiter hinten gerieten David Alonso, Taiyo Furusato, Xabi Zurutuza und Adrian Ferrandez aneinander.

Gonzalez machte beim Start viele Positionen gut

Manuel Gonzalez rückte im Durcheinander von Startplatz 10 auf Rang 4 vor, konnte dem Spitzentrio um Escrig, Guevara und Agius aber nicht folgen. Vorne gab Escrig auf der Forward das Tempo vor. Zu Beginn der vierten Runde bremste sich Agius an Guevara vorbei und übernahm Platz 2. Das spielte seinem IntactGP-Teamkollegen Gonzalez im Titelduell in die Karten.

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Gonzalez geriet unter Druck von Collin Veijer und erlebte in Runde 5 eine Schrecksekunde. Einen Umlauf später zog Veijer vorbei und verdrängte den WM-Führenden auf Platz 5. Damit kippte die Titellage: Guevara drehte auf Rang 3 allein seine Runden und lag in der virtuellen WM-Wertung plötzlich einen halben Punkt vor Gonzalez.

Zu Beginn der elften Runde bremste sich Agius in Kurve 1 an Escrig vorbei und übernahm die Führung. Dahinter holte Veijer mit jeder Runde auf Guevara auf. Zur Rennhalbzeit hatte der Spanier auf Platz 3 nur noch eine Sekunde Vorsprung. Gonzalez blieb an Veijer dran, setzte aber keinen Angriff.

Hochspannung im letzten Renndrittel

Zwei Runden später fehlten Veijer nur noch sechs Zehntelsekunden auf Guevara. Gonzalez blieb als Fünfter in Sichtweite, war für einen Angriff auf Veijer aber zu weit zurück. An der Spitze behauptete Agius einen Vorsprung von mehr als einer halben Sekunde auf Escrig.

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Alex Escrig aus Valencia: Platz 2 beim Finale Foto: Gold and Goose Alex Escrig aus Valencia: Platz 2 beim Finale © Gold and Goose

Fünf Runden vor Schluss rückten Guevara, Veijer und Gonzalez enger zusammen. Guevara erlebte am Ausgang der letzten Kurve eine Schrecksekunde und verlor Schwung. Veijer zog auf der Zielgeraden vorbei und übernahm Platz 3. Damit kippte die virtuelle WM-Wertung erneut zugunsten von Gonzalez.

Guevara riskierte viel, um den Anschluss an Veijer zu halten. Gonzalez beobachte weiterhin und griff nicht aktiv ein. Zwei Runden vor Schluss lag Guevara in Schlagdistanz zu Veijer, Gonzalez verlor den Anschluss und war nur noch Beobachter.

Traumfinale: Senna Agius gewann das Moto2-Finale in Valencia Foto: Gold and Goose Traumfinale: Senna Agius gewann das Moto2-Finale in Valencia © Gold and Goose

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Guevara riskierte viel, kam aber nicht an Veijer vorbei

Die letzte Runde sollte die WM-Entscheidung bringen. Guevara riskierte weiterhin viel, um Veijer noch zu überholen. Gonzalez hatte bereits eine Sekunde Rückstand auf seinen WM-Rivalen. Guevara gelang kein Manöver, Gonzalez holte sich den WM-Titel mit 2,5 Punkten Vorsprung.

Collin Veijer holte Platz 3 beim Finale – und machte Gonzalez zum Champion Foto: Gold and Goose Collin Veijer holte Platz 3 beim Finale – und machte Gonzalez zum Champion © Gold and Goose

Der Sieg ging an Agius, der sich stilsicher aus der Moto2 verabschiedete. Im kommenden Jahr pilotiert der Australier bei Tech3 eine KTM RC16. Escrig stellte beim Moto2-Saisonfinale einen starken zweiten Platz sicher. Veijer komplettierte das Podium und bescherte IntactGP und Gonzalez den WM-Titel.

Vize-Weltmeister der Moto2: Pramac-Pilot Izan Guevara Foto: Gold and Goose Vize-Weltmeister der Moto2: Pramac-Pilot Izan Guevara © Gold and Goose

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Luca Lunetta wurde Sechster. Jose Antonio Rueda, Adrian Huertas, Celestino Vietti und Daniel Munoz komplettierten die Top-10. Die finalen Punkte gingen an Filip Salac, Barry Baltus, Tony Arbolino, Deniz Öncü und Angel Piqueras.