Im Kampf um die Katar-Pole war schon vor dem Start des Qualifyings klar, dass einer der beiden Mercedes-Stars triumphieren würde. Zu gross war der Abstand der Sternfahrer zum Rest des Feldes in den freien Trainings gewesen. In diesen hatte jeweils Champion Kimi Antonelli die Zeitenliste angeführt. Doch als es darauf ankam, war George Russell der Schnellere.

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Der Brite, der im Rennen zuvor in Las Vegas zu viel Risiko eingegangen war und einen hohen Preis dafür bezahlt hatte, schaffte die 5,419 km lange Runde in 1:21,695 min und war damit 0,128 sec schneller als sein Stallgefährte. Lando Norris, der die drittschnellste Q3-Runde drehte, fehlten bereits fast fünf Zehntel auf die Bestmarke.

Das war ein Schock für den Weltmeister von 2025, der nach der Zeitenjagd gestand: «Ich bin überrascht, dass der Rückstand so gross ausgefallen ist.» Und er erklärte: «Bereits beim letzten Rennen auf einer Strecke mit vielen Highspeed-Kurven fehlte uns viel, das war in Malaysia, ich glaube in Kurve 6 oder 7 und 8 oder so, da waren wir schon weit weg. Da war schon ein Anzeichen dafür, dass wir auch hier wohl nicht ganz bei der Musik sein würden.»

Lando Norris: Klare Forderung für 2027

Seither gab es nicht viele Gelegenheiten, um die Schwächen seines MCL40 in den Highspeed-Kurven offenzulegen, betonte Norris weiter. «Hier wurde aber bereits in den ersten Runden des ersten Trainings klar, dass wir nicht auf Augenhöhe mit Mercedes waren. Sie haben einen unglaublichen Job gemacht, und das schon die ganze Saison. Es war ein bisschen ein Schock, zu sehen, was ein Auto in solch flotten Kurven schaffen kann.»

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Mercedes habe sich an alle Streckentypen anpassen können, lobte der 14-fache GP-Sieger die Konkurrenz. Und er ergänzte: «Sie haben ein Auto, das in Highspeed-Passagen sehr gut ist. Aber wenn man sich Vegas anschaut, dann sieht man, dass sie da auch auf den Geraden zu den Schnellsten gehörten. Und da haben wir uns schwer getan. Das gibt uns eine gute Vorstellung davon, auf welchem Niveau wir nächstes Jahr sein müssen.»