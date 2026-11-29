Während die Formel 1 das vorletzte Rennwochenende in Katar begeht, findet in Valencia parallel das letzte MotoGP-Rennen des Jahres 2026 statt. Seit Freitagmorgen ist klar, dass es ein ganz besonderer Valencia-GP wird, nämlich das letzte MotoGP-Rennen für Marc Márquez. Die Legende der Motorrad-Königsklasse tritt nach zehn WM-Titeln, acht davon in der MotoGP, ab. Das sorgte natürlich auch im Fahrerlager der Formel 1 für Gesprächsstoff.

Werbung

Werbung

Max Verstappen über Marc Márquez

Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen, der auch in seiner Freizeit leidenschaftlich gern Rennsport aller Art verfolgt, sagte beim niederländischen Sender Viaplay über die Entscheidung von Marc Márquez, nach dieser Saison seine Karriere zu beenden: «Es ist natürlich immer sehr schwer, zu entscheiden, wie man das angeht. Man hat gesehen, dass viele Leute – Teammitglieder, aber auch andere Fahrer und Rivalen – davon emotional berührt waren.» Der Freitag war ein emotionaler Tag im MotoGP-Paddock, es flossen reichlich Tränen. Und auch der letzte GP am heutigen Sonntag ( Start 14 Uhr, unsere MotoGP-Kollegen tickern live ) dürfte emotional werden.

Marc Marquez schockte die MotoGP-Welt am Freitagvormittag Foto: Ducati Marc Marquez schockte die MotoGP-Welt am Freitagvormittag © Ducati

Verstappen: «Ich schaue die Rennen gerne und habe großen Respekt vor allen Fahrern. Aber er hat in seiner Karriere natürlich ohnehin schon sehr viel durchgemacht. Wenn man sich seine Schulter und seinen Arm ansieht.» Márquez hatte reichlich Probleme mit Verletzungen. Trotz alledem erkämpfte er sich dieses Jahr spektakulär seinen achten WM-Titel in der MotoGP – und tritt jetzt nach diesem sportlichen und mentalen Höhepunkt zurück. Verstappen: «Und letztendlich hat er ja nichts mehr zu verlieren. Er hat so viel gewonnen. Und irgendwann muss man natürlich auch ein bisschen an sich selbst denken. Er könnte natürlich weitermachen, aber das Risiko weiterer Verletzungen oder Unfälle ist natürlich ziemlich groß. Man hat eigentlich jede Saison eine Verletzung. Also verstehe ich seine Entscheidung durchaus.»

Werbung

Werbung