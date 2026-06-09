Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Quartararo (Yamaha): «Habe gleich gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt!»

Fabio Quartararo (Yamaha) wurde im MotoGP-Rennen in Ungarn nach dem Startcrash auf Position 6 nach vorne gespült. Weshalb er danach von allen Fahrern überholt wurde, und er aufgeben musste.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nach seinem miserablen MotoGP-Wochenende in Mugello, spielte Yamaha-Ass Fabio Quartararo auch in Ungarn keine Rolle im Kampf um die vorderen Plätze. Im Qualifying reichte es nur für Startplatz 15, das Sprintrennen beendete er auf Rang 17.

Werbung

Werbung

Dann folgte am Sonntag der Grand Prix. Nach dem verheerenden Startcrash wurde Quartararo bis auf Rang 6 nach vorne gespült. Markenkollege Jack Miller lag unmittelbar vor ihm auf Position 5. Danach ging es für den MotoGP-Weltmeister von 2021 kontinuierlich nach hinten. Zu Beginn der fünften Runde war er nur noch Zwölfter. In der achten Runde ging Brad Binder (KTM) an ihm vorbei und er war 13. Eine Runde später wurde Quartararo auch noch von Teamkollege Alex Rins überholt. In der 19. Runde bekam er zudem eine Long-lap-Strafe aufgebrummt, da er in Kurve 10 abgekürzt hatte. Quartararo lag zu diesem Zeitpunkt auf Rang 16, nur noch LCR-Honda-Ersatzmann Cal Crutchlow lag hinter ihm. Einige Runden danach ging auch der 40-jährige Brite an ihm vorbei und Quartararo war Letzter. Vier Runden vor dem Ende steuerte er die Box an und gab auf.

Fabio Quartararo musste vier Runden vor Schluss die Box ansteuern
Fabio Quartararo musste vier Runden vor Schluss die Box ansteuern
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo musste vier Runden vor Schluss die Box ansteuern
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Ich habe mich ab der ersten Runde schlecht gefühlt. Nach dem, was in Kurve 1 passiert ist, war ich hinter Jack, meine Position war nicht schlecht. Ich habe aber gleich gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt», erklärte Quartararo nach dem Rennen in der Medienrunde. «Ich habe es dennoch versucht, habe dann aber in jeder Runde in den Bremszonen Positionen verloren. Ich bin mehrere Male weit gegangen, ich musste auch durchs Kiesbett fahren. Ich habe dann entschieden aufzuhören und zu überprüfen, was das Problem war.»

Werbung

Werbung

Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez und Team
Sieger Marc Márquez und Team
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
© Gold & Goose

In der Box sah sich die Yamaha-Crew die M1 von Quartararo an. «Es war ein technisches Problem», sagte der 27-Jährige, ohne weiter darauf einzugehen. Traten die Probleme nur beim Bremsen auf? «Nein, es war überall. Beim Anbremsen habe ich es am meisten gespürt. Dabei ging es vor allem um das Hinterrad.»

Quartararo: «Ich konnte sehen, wie es Martin durchschüttelte»

Wie hat der Franzose den Startcrash miterlebt? «Ich war auf die erste Kurve fokussiert, aber ich konnte sehen, wie es Martin durchschüttelte», erinnerte er sich. «Ich habe aber nur wenig gesehen und versuchte einfach mich zu konzentrieren und mein Bestes zu geben.»

In diesem Jahr herrschten auf der Piste, insbesondere in Kurve 1, mit dem neuen Asphalt schlechte Grip-Verhältnisse. «Der Grip war sehr niedrig, die Bedingungen waren am gesamten Wochenende nicht gut. Aber speziell im Rennen war es sehr rutschig. Es war sehr seltsam», bestätigte Fabio Quartararo.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Sprint

  5. 2. Qualifying

  6. 1. Qualifying

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

42:55,325

1:38,313

37

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+1,343

1:38,419

29

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+11,632

1:38,862

17

04

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

+15,539

1:38,614

13

05

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+18,669

1:38,992

11

06

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

26

+21,794

1:39,275

13

07

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

26

+22,815

1:39,261

9

08

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

43

26

+23,283

1:39,377

8

09

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+24,491

1:38,990

9

10

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

26

+24,601

1:39,198

6

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  • TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  4. TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  5. Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien