Hamilton, Verstappen, Antonelli in Silverstone: Stars im Live-Ticker und TV
Die Fans fiebern dem zweiten GP-Wochenende in Folge entgegen: Nach dem Rennen auf dem Red Bull Ring geht es nach Silverstone. Wir sagen, auf welchen Kanälen Sie die Sprint-Action aus England sehen.
Es geht Schlag auf Schlag in diesem Formel-1-Sommer: Nach dem Traditions-GP von Österreich ist der Grand Prix-Tross weitergereist in die Wiege des F1-Sports, nach Silverstone.
Die erste Überraschung: Das übliche Wetter, wankelmütig wie eine Opern-Diva, gibt sich dieses Mal zahm – stabile Hochdrucklage mit harmloser Bewölkung. Aus heutiger Sicht ist nicht mit Regen zu rechnen.
Wir fahren in England nach dem Sprintformat und werden Sie mit unserem beliebten Live-Ticker vier Mal Minute für Minute auf dem Laufenden halten – mit der Sprint-Quali am Freitag (3. Juli), mit dem Sprint und der GP-Quali am Samstag (4. Juli) und natürlich mit dem Grand Prix vom Sonntag (5. Juli).
Dazu haben wir hier für Sie zusammengestellt, wann die Kollegen
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Grand Prix von Grossbritannien im TV
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Freitag, 3. Juli
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07.30 Sky Sport F1 – Die F1 Show: Silverstone
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09.35 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
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13.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial
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13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Freies Training
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13.20 ORF1 – Beginn Berichterstattung Freies Training
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13.30 Freies Training
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17.10 ORF1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying
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17.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying
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17.30 Sprint-Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
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18.45 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
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19.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
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20.45 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos
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22.30 Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung
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23.30 Sky Sport F1 – GP Confidential
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Samstag, 4. Juli
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06.00 Sky Sport F1 – How the 2007 season was won
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06.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Hockenheim 1994
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07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying
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08.00 Sky Sport F1 – GP Confidential
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09.00 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Oscar Piastri
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09.25 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying
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12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint
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12.40 ORF1 – Beginn Berichterstattung Sprint
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13.00 Sky Sport F1 – Sprint (bei uns im Live-Ticker)
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14.15 Sky Sport F1 – Inside Story: Pit lane to glory
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15.45 Sky Sport F1 – Sprint kompakt
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16.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying
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16.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying
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16.40 ORF1 – Beginn Berichterstattung Qualifying
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16.55 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying
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17.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
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18.30 Sky Sport F1 –Pressekonferenz Qualifying
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19.45 Sky Sport F1 – Sprint kompakt
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20.00 Sky Sport F1 – GP-Qualifying kompakt
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20.15 Sky Sport F1 – Sprint kompakt
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22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
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23.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
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Sonntag, 5. Juli
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06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential
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05.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
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07.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
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09.00 Sky Sport F1 – Sprint kompakt
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10.25 Sky Sport F1 – Österreich-GP kompakt
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11.40 Sky Sport F1 – Iconic onboards: Max Verstappen
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14.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade
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14.40 ORF1 – Formel-1-News
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14.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen
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15.20 SRF Info – Beginn Berichterstattung Rennen
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15.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen
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15.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen
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16.00 Grand Prix von Grossbritannien (bei uns im Live-Ticker)
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17.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews
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21.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
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23.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
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23.00 ServusTV – Wiederholung Rennen
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23.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
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