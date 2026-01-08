Schock für Gesini Racing: Schwerer Trainingscrash von Fermin Aldeguer

Der erste MotoGP-Patient der Saison 2026 heißt Fermin Aldeguer. Der jüngste Pilot der Königsklasse stürzte am heutigen Donnerstag beim Training mit einem Straßen-Superbike auf dem Aspar-Circuit in Valencia. Zuerst berichtete die lokale Zeitung Plaza Deportiva, inzwischen wurde der Crash des Ducati-Piloten auch von der Gresini-Mannschaft aus Italien um Teambesitzerin Nadia Padovani bestätigt.

Nach einer ersten Aussage brach sich der Pilot aus Murcia bei dem Unfall den Schaft des linken Oberschenkels. Im nächsten Schritt soll der 20-Jährige nun nach Barcelona transportiert werden, um sich dort der notwendigen Operation zu unterziehen.

Aldeguer, der im Gegensatz zu Teamkollege und Vizeweltmeister Alex Marquez einen Vertrag mit Ducati Corse hat, war der herausragende Rookie der Saison 2025, in der er auch einen MotoGP-Sieg errang, und galt als heißer Favorit für eine erfolgreiche zweite Saison im Satelliten-Team Gresini, wo er von Ducati untergebracht wurde.

Der Vorfall auf der Piste, die im Besitzt des GP-Veterans Jorge Martinez hat akutes Potenzial den Saisonstart des Senkrechtstarters – Aldeguer holte 2025 gleich den ersten Sieg und schloss die Debütsaison auf Platz 8 ab – zu gefährden. Denn bereits in vier Wochen geht es für die Akteure der Königsklasse beim wichtigsten Vorsaisontest in Sepang/Malaysia wieder zur Sache.

Nach einer letzten kurzen Atempause geht es dann weiter zum finalen Test, gefolgt vom Auftakt der Rennen in Buriram (28. Februar). Die offizielle Teamvorstellung des erfolgfreichsten Kundenteams der letzten Saison wird am 31. Januar ebenfalls in Malaysia stattfinden. Unklar bleibt vorerst ob mit – oder ohne Fermin Aldeguer.