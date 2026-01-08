Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Schock für Gesini Racing: Schwerer Trainingscrash von Fermin Aldeguer

2026 beginnt für das MotoGP-Team von Nadia Padovani mit einer Schreckensnachricht. Fermin Aldguer, Rookies des Jahres 2025, hat sich bei einem Trainingsunfall in Spanien schwer verletzt.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Fermin Aldeguer bei der Verleihung des Titel «Rookie of the Year 2025»
Fermin Aldeguer bei der Verleihung des Titel «Rookie of the Year 2025»
Foto: Gold and Goose
Fermin Aldeguer bei der Verleihung des Titel «Rookie of the Year 2025»
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der erste MotoGP-Patient der Saison 2026 heißt Fermin Aldeguer. Der jüngste Pilot der Königsklasse stürzte am heutigen Donnerstag beim Training mit einem Straßen-Superbike auf dem Aspar-Circuit in Valencia. Zuerst berichtete die lokale Zeitung Plaza Deportiva, inzwischen wurde der Crash des Ducati-Piloten auch von der Gresini-Mannschaft aus Italien um Teambesitzerin Nadia Padovani bestätigt.

Werbung

Werbung

Nach einer ersten Aussage brach sich der Pilot aus Murcia bei dem Unfall den Schaft des linken Oberschenkels. Im nächsten Schritt soll der 20-Jährige nun nach Barcelona transportiert werden, um sich dort der notwendigen Operation zu unterziehen.

Aldeguer, der im Gegensatz zu Teamkollege und Vizeweltmeister Alex Marquez einen Vertrag mit Ducati Corse hat, war der herausragende Rookie der Saison 2025, in der er auch einen MotoGP-Sieg errang, und galt als heißer Favorit für eine erfolgreiche zweite Saison im Satelliten-Team Gresini, wo er von Ducati untergebracht wurde.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Der Vorfall auf der Piste, die im Besitzt des GP-Veterans Jorge Martinez hat akutes Potenzial den Saisonstart des Senkrechtstarters – Aldeguer holte 2025 gleich den ersten Sieg und schloss die Debütsaison auf Platz 8 ab – zu gefährden. Denn bereits in vier Wochen geht es für die Akteure der Königsklasse beim wichtigsten Vorsaisontest in Sepang/Malaysia wieder zur Sache.

Werbung

Werbung

Nach einer letzten kurzen Atempause geht es dann weiter zum finalen Test, gefolgt vom Auftakt der Rennen in Buriram (28. Februar). Die offizielle Teamvorstellung des erfolgfreichsten Kundenteams der letzten Saison wird am 31. Januar ebenfalls in Malaysia stattfinden. Unklar bleibt vorerst ob mit – oder ohne Fermin Aldeguer.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien