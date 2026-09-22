MotoGP-Saisonfinale 2027 findet in Valencia statt – wieder Ende November

Das letzte Rennwochenende der MotoGP-Saison 2027 steigt vom 26. bis 28. November in Valencia. Diesen wichtigen Termin veröffentlichte die MotoGP Sports Entertainment Group (ehemals Dorna) am 22. September.

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Das Saisonfinale findet seit vielen Jahren traditionsgemäß in Valencia statt. 2024 musste das letzte Event aufgrund der verheerenden Überschwemmungen in der Region rund um Valencia nach Barcelona verlegt werden. Seit der ersten Austragung der Meisterschaft war der Circuit Ricardo Tormo Schauplatz unzähliger Titelentscheidungen.

«Es gibt nur wenige Orte, die den Geist eines MotoGP-Saisonfinales so gut einfangen wie der Circuit Ricardo Tormo», betonte Carlos Ezpeleta, stellvertretender Geschäftsführer der MotoGP. «Die Rennstrecke, die Stadt und die Fans schaffen jedes Jahr eine ganz besondere Atmosphäre, was diesen Ort zum perfekten Schauplatz macht, um eine weitere Saison mit Weltklasse-Wettkämpfen zu beenden. Wir freuen uns sehr, Valencia als Austragungsort des Finales 2027 zu bestätigen.»



Der Präsident der Regionalregierung von Valencia, Juanfran Perez Llorca, sagte, dies sei «eine hervorragende Nachricht für den Circuit Ricardo Tormo und für die gesamte Region Valencia. Die Ausrichtung des letzten Laufs der MotoGP-Weltmeisterschaft ist eine Würdigung der Veranstalter und unserer Fans, die dafür sorgen, dass dieser Grand Prix Jahr für Jahr weiter wächst.»

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