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MotoGP Silverstone, FP2: Nur Fahrer auf Ducati und Aprilia in den Top-7

Bei schönstem Sommerwetter sahen wir im zweiten freien MotoGP-Training am Samstagmittag in Silverstone/England Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio als Schnellsten, knapp vor einem Aprilia-Duo.

MotoGP

Bestzeit: Fabio Di Giannantonio brachte Ducati im FP2 an die Spitze
Bestzeit: Fabio Di Giannantonio brachte Ducati im FP2 an die Spitze
Foto: Gold and Goose
Bestzeit: Fabio Di Giannantonio brachte Ducati im FP2 an die Spitze
© Gold and Goose

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Das zweite freie Training der MotoGP-Klasse über 30 Minuten am Samstagmittag ab 12.10 Uhr MEZ, England liegt zeitlich eine Stunde zurück, dient den Fahrern, um sich auf das Qualifying vorzubereiten, das direkt im Anschluss folgt. Aus dem Zeittraining am Freitagnachmittag kommen die Top-10 direkt ins Qualifying 2, der Rest muss ins Q1, aus dem die beiden Schnellsten dann noch ins Q2 aufrücken.

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Dem rekonvaleszenten Marco Bezzecchi war im Zeittraining am Freitag eine Traumrunde auf seiner Aprilia RS-GP gelungen, mit 1:56,280 min war der Italiener fast eine Sekunde schneller als Fabio Quartararo (Yamaha) bei seinem Rekord 1:57,233 min im Vorjahr.

Auch am Samstag präsentiert sich den Fahrern und Fans in Mittelengland schönstes Sommerwetter, Jack Miller rutschte bereits in seiner Einführungsrunde in Kurve 16 aus. Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte nach 7 min Alex Marquez (Gresini Ducati) mit 1:58,425 min, Bezzecchi legte eine Runde später mit 1:58,069 min nach.

Im Artikel erwähnt

Es dauerte bis 4 min vor Schluss, dass es Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) als Erster am Samstag unter 1:58 min schaffte – und bis zum Ende der Session auch der Einzige blieb. Hinter dem Ducati-Fahrer platzierte sich mit einer guten Zehntelsekunde Rückstand das Aprilia-Duo Raul Fernandez und Bezzecchi, mit Weltmeister Marc Marquez (Ducati), WM-Leader Jorge Martin (Aprilia), dem WM-Zweiten Ai Ogura (Aprilia) und Alex Marquez (Ducati) folgen weitere vier Fahrer auf italienischen Motorrädern, erst dann kommen Pedro Acosta mit einer KTM und Yamaha-Aushängeschild Quartararo. Die beste Honda ist mit Luca Marini auf Platz 11 zu finden.

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