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Eine Honda im Silverstone-Q2: Joan Mir überraschte auch sich selbst

Lange sah es im MotoGP-Zeittraining nach einer reinen Europa-Angelegenheit aus. Dann legte Jack Miller auf Yamaha nach, gefolgt von einem beflügelten Joan Mir, der mit einer Spitzenzeit verblüffte.

MotoGP

Unter dem alten Rundenrekord: Honda-Pilot Joan Mir
Unter dem alten Rundenrekord: Honda-Pilot Joan Mir
Foto: Gold and Goose
Unter dem alten Rundenrekord: Honda-Pilot Joan Mir
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Joan Mir, 2026 eher als regelmäßiger Verursacher von gelben Flaggen in Erscheinung getreten, bewies zum Auftakt des Britischen GP nicht nur Sattelfestigkeit, sondern zeigte im entscheidenden Moment auch erstaunliches Tempo. Im Finale der einstündigen Session zur Definition der Top 10 hatte sich mir so gut auf die RC213V eingeschossen, dass er sich Achter einen der begehrten Plätze sicherte und damit klar schnellster Fahrer der MotoGP-Honda war. Teamkollege Luca Marini verlor als Zwölfter eine halbe auf den Sturzpilot.

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Mir fuhr dabei über eine Sekunde schneller als im Qualifying 2025 – fürs Q2 hatte es dabei nicht gereicht. 1:57,111 min – damit war der Mallorquiner auch flotter als der Rundenrekord, der im Laufe des Zeittrainings im Minutentakt den Besitzer wechselte.

Selbst eine 1:56er-Runde war drin

Den entscheidenden Grund für die erstaunliche Pace konnte Mir nicht finden: „Ich war selbst erstaunt. Ich habe die Zwischenzeiten auf dem Monitor und dann auch auf dem Instrument gesehen. Ich habe das so absolut nicht erwartet – es wäre vielleicht sogar eine 1:56er-Runde drin gewesen. Es zeigt mir, dass der Kurs wohl einige Schwächen der Maschine kaschiert. Ob es wirklich so ist, das weiß ich nicht, aber ich nehme gerne, was ich habe, und spiele die Karten aus, die wir haben.»

Im Artikel erwähnt

Eine Vermutung: «Der Hinterreifen scheint uns dieses Jahr etwas mehr Stabilität zu geben. Möglicherweise hängt es aber auch mit den Temperaturen zusammen, alles spielt zusammen und ich bin happy, wie es ist.»

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Auch in den Rennen genug Potenzial um die Spitze zu ärgern?

Zugleich stellte der zukünftige Ducati-Gresini-Pilot eine These auf: «Ich würde mich aber sehr wundern, wenn es wirklich noch weiter nach vorne geht. Ich denke, wir stehen an. Im Q2 unter die ersten fünf zu fahren, das wäre der Wahnsinn. Aber das Ziel muss jetzt auf jeden Fall ein Platz in den ersten drei Reihen sein. Wenn wir dann alles richtig zusammenlegen für die Rennen, gibt es Chance auf gute Resultate.»

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Eine Zielankunft in den Punkten würde auch dem WM-Stand zugute kommen. In den letzten 12 Rennen blieb der Honda-Werksfahrer 9-mal ohne Zähler. Auf Rang 18 ist mir der schlechteste der vier Honda-Stammfahrer – und das, obwohl LCR-Pilot Zarco seit Barcelona aus dem Wettbewerb ist.

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