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Tardozzi über Marquez: «Bin überrascht, weil ich immer noch überrascht bin»

Nach dem MotoGP-Wochenende in Ungarn würdigte Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi die Leistung von Marc Marquez. Wie der Italiener die bisherige Performance von Aprilia einschätzt.

MotoGP

Davide Tardozzi
Davide Tardozzi
Foto: Gold & Goose
Davide Tardozzi
© Gold & Goose

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Beim Ungarn-GP zeigte Champion Marc Marquez eine beeindruckende Leistung. Nach der neuerlichen Verletzungsmisere und nur ein Rennwochenende nach seinem Comeback in Mugello so dominant zu sein, hat wohl jeden überrascht. Auf dem Balaton Park Circuit feierte MM93 seinen 100. GP-Sieg in der Motorrad-WM, zugleich war es der 100. Grand-Prix-Sieg für Ducati in der Königsklasse.

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Aufgrund der Ducati-Erfolge und der zahlreichen Ausfälle von Konkurrent Aprilia in Ungarn, rückten die Roten in der Herstellerwertung auf 13 Punkte heran. Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi zog nach dem Rennwochenende am Plattensee eine positive Bilanz.

Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Diogo Moreira
Diogo Moreira
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Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
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Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
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Enea Bastianini
Enea Bastianini
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Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez und Team
Sieger Marc Márquez und Team
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

«Dieses Wochenende war sehr wichtig», meinte der temperamentvolle Italiener in der anschließenden Medienrunde. «Wir konnten viele Punkte gutmachen, zudem wissen wir, dass unsere Gegner sehr stark sind. Sie hatten am Sonntag sehr viel Pech. Es tut mir sehr leid für Marco, Diggia und die anderen Jungs. Wir haben zwar Punkte gesammelt, wir wissen aber, dass diese Jungs um Podestplätze kämpfen hätten sollen. Wie auch immer, das ist Racing. Wir hatten zu Beginn der Saison wenig Glück, in 44 Rennen kann aber viel passieren.»

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Hat die Leistung von Marc Marquez im Hauptrennen Tardozzi überrascht, wenn man sich die mühsamen letzten Wochen des Champions vor Augen führt? «Ja, absolut! Aber ich bin überrascht, weil ich immer noch überrascht bin. Das ist Marc Marquez!», schmunzelte Tardozzi. «Er weiß perfekt, was in den entscheidenden Momenten sein Limit ist. Trotz dem, was er an diesem Wochenende gezeigt hat mit der Pole-Position und zwei Siegen, ist er noch nicht bei 100 Prozent. Wir müssen bei jedem Rennen daran arbeiten, dass er auf dem Motorrad besser wird. Er erholt sich immer noch von seiner Verletzung, aber er ist ein Champion und dazu in der Lage, an jedem Wochenende Rennen wie hier zu zeigen. Er hat vor allem wegen seiner mentalen Stärke gewonnen. Das Hauptziel ist es weiterhin, dass er sich von seiner Verletzung perfekt erholt – und das dauert noch einen oder vielleicht sogar zwei Monate.»

Marc Marquez holte für Ducati den 100. Grand-Prix-Sieg in der Königsklasse
Marc Marquez holte für Ducati den 100. Grand-Prix-Sieg in der Königsklasse
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez holte für Ducati den 100. Grand-Prix-Sieg in der Königsklasse
© Gold & Goose

Tardozzi: «Wir müssen zugeben, dass unsere Konkurrenten, die die Meisterschaft anführen, einen fantastischen Job machen»

Marc Marquez betonte in Ungarn, dass er immer noch der Meinung ist, dass er auf dem besten Motorrad sitzt und sich im besten Team befindet. Wie schätzt Tardozzi das Level von Ducati Lenovo und der Desmosedici GP26 ein? «Vielen Dank Marc!» schmunzelte der erfahrene Teammanager. «Wir sind uns sicher, dass wir seit Jahren ein sehr konkurrenzfähiges Bike haben. Wir müssen aber zugeben, dass unsere Konkurrenten, die die Meisterschaft anführen, einen fantastischen Job machen. Derzeit sind wir auf demselben Niveau. Ich denke, dass sie auf einigen der Strecken, die jetzt folgen, Vorteile haben werden, auf anderen werden wir wiederum im Vorteil sein.»

«Nach Sepang war ich zuversichtlich, dass es für uns ein schönes Jahr und nicht so ein Albtraum wie in den ersten Rennen werden wird.»

Davide Tardozzi

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War Tardozzi überrascht, wie stark Aprilia in die MotoGP-Saison 2026 gestartet ist? «Ehrlich gesagt schon, denn nach Sepang war ich sehr zuversichtlich, dass es für uns ein schönes Jahr und nicht so ein Albtraum wie in den ersten Rennen werden wird», musste Tardozzi zugeben. «Wir müssen ihnen gratulieren, denn sie haben zwischen Sepang und Thailand einen riesigen Schritt gemacht. Dann haben wir weitergearbeitet, Gigi hat mit unseren Ingenieuren einen guten Job gemacht. Ich denke, dass wir die Lücke etwas schließen konnten, aber nicht so, wie es sein sollte. Aber mit unseren Fahrern konnten wir die Lücke noch etwas mehr schließen.»

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

42:55,325

1:38,313

37

02

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+1,343

1:38,419

29

03

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+11,632

1:38,862

17

04

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

+15,539

1:38,614

13

05

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+18,669

1:38,992

11

06

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

26

+21,794

1:39,275

13

07

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

26

+22,815

1:39,261

9

08

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

43

26

+23,283

1:39,377

8

09

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+24,491

1:38,990

9

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