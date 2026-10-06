VR46-Team von Valentino Rossi enthüllte die Farben für den Indonesien-GP

Vom 9. bis 11. Oktober findet der Große Preis von Indonesien statt. Das MotoGP-Rennwochenende in Mandalika ist jedes Jahr ein besonderes Highlight im Kalender der Motorrad-Weltmeisterschaft – wegen der spektakulären Strecke und aufgrund der enthusiastischen Fans in dem asiatischen Land.

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Sponsor des Grand Prix und auch der Rennstrecke ist Pertamina, ein indonesischer Erdöl- und Erdgaskonzern. Auch das VR46-MotoGP-Team von Valentino Rossi wird von dem Unternehmen gesponsert.

Di Giannantonio enthüllte das Design vor der Belegschaft von Pertamina Foto: VR46 Racing Di Giannantonio enthüllte das Design vor der Belegschaft von Pertamina © VR46 Racing

Zu Gast bei Sponsor Pertamina Lubricants

Im Vorfeld des Indonesien-GP besuchte die VR46-Truppe am Dienstag den Hauptsitz von Pertamina Lubricants in Jakarta. Mit dabei waren Fabio Di Giannantonio, VR46-Direktor Alessio «Uccio» Salucci und Teammanager Pablo Nieto. Im Zuge dessen enthüllte «Diggia» vor Mitarbeitern des Unternehmens die speziellen Farben, mit denen VR46 Racing beim Grand Prix am Sonntag antreten wird. Eines ist sicher: Die Ducati Desmosedici wird auffallen, das gesamte Bike ist mit goldenen Flammen und einer feuerroten Lackierung überzogen. Auch die Lederkombi der VR46-Asse ist in diesen Farben gehalten.

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Das Konzept stammt wieder von Designer Aldo Drudi, der für das italienische Team schon mehrmals Sonderlackierungen entworfen hat. Die Farben seien eine Hommage an Indonesien und sein nationales Symbol: den «Garuda». «Der Garuda hat seinen Ursprung in der hinduistischen und buddhistischen Mythologie und ist als Reittier des Gottes Vishnu bekannt. Durch mythologische Erzählungen wurde der Garuda in die indonesische Tradition integriert und zum Nationalsymbol der Republik Indonesien – unter dem Namen Garuda Pancasila – mit dem nationalen Motto ‘Bhinneka Tunggal’ (Einheit in der Vielfalt)», hieß es in einem offiziellen Statement des VR46-Racing-Teams. «Der Garuda steht für hohen Kampfgeist und Mut – Werte, die auch das Pertamina Enduro VR46 Racing Team teilt. Der Garuda thront auf der Ducati Desmosedici GP, breitet seine Flügel über beide Seiten des Motorrads aus und ruht mit dem Kopf auf dem Tank. Die indonesischen Farben – Weiß und Rot – dominieren, wobei Weiß als Hintergrund dient und Rot den Garuda symbolisiert. Ergänzt wird das Design durch goldene Flammen.»