Classic TT: Peter Hickman übernimmt die Wankel-Norton von Michael Dunlop

Im vergangenen Jahr gelang Michael Dunlop bei der Classic TT die schnellste Runde, die jemals von einer Maschine mit Wankelmotor auf dem Mountain Course gefahren wurde. Der Nordire übertraf damit Steve Hislops Bestmarke aus der Senior-TT von 1992. Der Schotte, der 2003 bei einem Hubschrauberabsturz sein Leben verlor, hatte damals auf der ikonischen 588 Norton Rotary nach hartem Kampf gegen Carl Fogarty das prestigeträchtige Rennen gewonnen.

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WizNorton Racing bewahrt das Erbe der legendären Maschine mit dem unverwechselbaren Sound. Bei der Classic TT hatten bis jetzt namhafte Fahrer die Ehre das Motorrad um den Snaefell Mountain Course zu steuern. Nach dem Australier Joshua Brookes (2017, 2018) sowie den beiden Nordiren Shaun Anderson (2023, 2024) und Michael Dunlop (2025) wird dieses der Brite Peter Hickman im Formel-1-Rennen der Classic TT auf der ikonische Norton sitzen.

Wie schon bei Dunlop, dessen Vater Robert 1992 mit diesem Motorrad bei der Senior-TT hinter Hislop und Fogarty den dritten Rang belegte, schließt sich auch bei Hickman der familiäre Kreis. Sein Vater Dave bekleidete eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des ursprünglichen Norton-Rotary-Projekts und half dabei, ein ehemaliges Polizeimotorrad in das Rennmotorrad umzuwandeln, aus dem sich das legendäre, von John Player Special gesponserte Norton-Team entwickelte.

Hickman: «Die Norton Rotary ist eines dieser Motorräder, die jeder TT-Fan kennt»

«Ich hatte das Glück, im Laufe der Jahre einige unglaubliche Motorräder fahren zu dürfen, aber dieses hier ist etwas ganz Besonderes», ist sich der TT-Streckenrekordhalter bewusst. «Die Norton Rotary ist eines dieser Motorräder, die jeder TT-Fan kennt. Man kann gar nicht anders, als zu würdigen, was sie für die Geschichte dieser Veranstaltung bedeutet. Es ist sogar noch etwas ganz Spezielles, weil mein Vater an dem ursprünglichen Projekt beteiligt war.»

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«Die Jungs von WizNorton haben im Laufe der Jahre unglaublich viel Arbeit in das Motorrad gesteckt, und es ist ein Privileg, damit fahren zu dürfen. Bei der Classic TT geht es darum, diese unglaublichen Maschinen zu feiern. Ich freue mich darauf, auf den Snaefell Mountain Course zu gehen und zu sehen, was wir erreichen können.»

«Dass der schnellste Fahrer, der jemals eine Runde auf dem TT-Kurs gefahren ist, auf unserem Motorrad sitzt, ist an sich schon eine Ehre, und dass Peter eine so enge persönliche Verbindung zur Geschichte der Norton Rotary hat, macht es noch besonderer», freut sich Andy Wilson von WizNorton Racing auf den Auftritt des 14-fachen TT-Siegers.

«Wir haben das Motorrad in den letzten zwölf Jahren dank der Tipps von Brookes, Anderson und Dunlop kontinuierlich weiterentwickelt. Eine Norton Rotary für vier Runden auf diese Strecke vorzubereiten, ist nie die einfachste Aufgabe. Peter ist ein außergewöhnlicher Fahrer. In Kombination mit dem Fachwissen seines Vaters sind wir zuversichtlich, dass wir heuer den einen oder anderen überraschen können.»

Datum Uhrzeit (MESZ) Klasse 16.08. 14:30 Newcomer 14:45 Junior MGP/Sportbike MGP Qualifying 15:30 Senior MGP/Supersport MGP Qualifying 16:15 Junior MGP/Sportbike MGP Qualifying 17:05 Senior MGP/Supersport MGP Qualifying 17.08. 19:30 Senior MGP/Supersport MGP Qualifying 20:15 Junior MGP/Sportbike MGP Qualifying 20:50 Classic TT (1 Runde) Qualifying 18.08. 19:30 Senior MGP/Supersport MGP Qualifying 20:15 Junior MGP/Sportbike MGP Qualifying 20:50 Classic TT (1 Runde) Qualifying 19.08. 19:30 Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP Qualifying 20:15 Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP Qualifying 20:50 Historic Senior/Historic Junior Qualifying 20.08. 19:30 Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP Qualifying 20:15 Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP Qualifying 20:50 Historic Senior/Historic Junior Qualifying 21.08. 11:15 Historic Senior/Historic Junior Qualifying 12:45 Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP Qualifying 14:15 Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP Qualifying 22.08. 11:15 Sportbike Manx GP - 3 Runden Rennen 13:15 Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP Qualifying 15:15 Supersport Manx GP - 4 Runden Rennen 23.08. Ruhetag 24.08. 11:15 Junior Manx GP - 3 Runden Rennen 13:45 Senior Manx GP - 4 Runden Rennen 16:00 Historic Junior Classic TT - 3 Runden Rennen 25.08. Ruhetag 26.08. 11:15 Formula One Classic TT - 3 Runden Rennen 13:15 TT Rewind/Classic Sidecar - 1 Runde Parade 14:15 Lightweight Claasic TT/ Ultra Lightweight - 3 Runden Rennen 16:00 Junior 600 Classic TT - 3 Runden Rennen 27.08. Ruhetag 28.08. 11:15 Historic Senior Classic TT - 3 Runden Rennen 14:00 Senior Classic TT - 4 Runden Rennen 16:30 John McGuinness Parade

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