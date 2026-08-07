Zweikampf um den begehrten ESR-Titel, Startverzicht von Olivier Lupberger

Zehn von zwölf Rennen der ersten Saison der European Series Road Racing (ESR) sind gefahren. Wenn es am kommenden Wochenende in Hořice zum letzten Aufeinandertreffen der Superbike-Piloten kommt, hat Fedrik Matthys die besseren Karten in der Hand. Für den BMW-Piloten, der mit 212 Zählern die Meisterschaft anführt, gab es vier Mal das Punktemaximum, ebenso viele zweite und zwei dritte Plätze. Ein dritter und ein vierter Rang würden dem Belgier reichen, um auch in der Endabrechnung vorne zu bleiben.

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An der zweiten Stelle der Zwischenwertung liegt sein «Hoffman by MRP»-Teamkollege Laurent Hoffmann. Obwohl es für den Vize-Meister der IRRC Superbike 2025 nach zwei Nullern beim North West 200 beinahe uneinholbare 22 Punkte aufzuholen gilt, hat der belgische BMW-Fahrer, der sich sechs Mal das Punktemaximum holte, die Hoffnung nicht aufgegeben: «Der Kampf um den Titel zwischen Fedrik und mir ist noch nicht entschieden. Ich bin total motiviert und bereit in Hořice ein starkes Ergebnis zu erzielen!»

Keine Sorgen um seinen Top-3-Platz in der Meisterschaft muss sich der Yamaha-Pilot Anssi Koski machen. Der Finne kann beim Finale mit 76 Punkten Rückstand auf Matthys weder in den Kampf um den Titel eingreifen, noch muss er befürchten vom Viertplatzierten Schweden Rasmus Lindström (Yamaha), der seinerseits den tschechischen Markenkollegen Jakub Sprojcar in seinem Windschatten weiß, eingeholt zu werden.

Der Schweizer Olivier Lupberger kann am ESR-Finale nicht teilnehmen Foto: Thomas Neidhardt Der Schweizer Olivier Lupberger kann am ESR-Finale nicht teilnehmen © Thomas Neidhardt

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Neben dem Schweden Pontus Roestlinger (Honda) und dem Franzosen Stephane Bednarek (Yamaha) wird beim Finale ein weiterer Stammfahrer fehlen. Beim abschließenden Rennen in Imatra wurde Olivier Lupberger nach dem Start von einem Konkurrenten gerammt und gegen die Absperrung geschleudert. «Ich habe mir die Hand und einige Finger mehrfach gebrochen und die Schulter verletzt», erzählte der Eidgenosse gegenüber SPEEDWEEK.COM. Deshalb musste er bereits vor 14 Tagen auf die Läufe in Chimay verzichten.

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Obwohl er unbedingt bei der tschechischen Tourist Trophy auf dem 5,150 Kilometer langen Straßenkurs in Hořice an den Start gehen wollte, um sich doch noch den sechsten Platz zu sichern, entschied sich der Yamaha-Pilot gegen einen chirurgischen Eingriff. «Der Arzt wollte zwar operieren und die Brüche mit Drähten fixieren, wir haben uns allerdings auf einen speziellen Gips geeinigt.» Weil der Heilungsprozess der Verletzungen länger als gehofft dauert, musste er schweren Herzens zuhause bleiben.

Zwischenstand ESR Superbike (nach 10 von 12 Rennen)

1. Fedrik Matthys (B), BMW, 212 Punkte. 2. Laurent Hoffmann (B), BMW, 190. 3. Anssi Koski (FIN), Yamaha, 136. 4. Rasmus Lindström (S), Yamaha, 99. 5. Jakub Sprojcar (CZ), Yamaha, 84. 6. Jean-Pierre Polet (B), BMW, 67. 7. Olivier Lupberger (CH), Yamaha, 55. 8. Rob van Eijs (NL), BMW, 47. 9. Pontus Roestlinger (S), Honda, 44. 10. Amalric Blanc (F), 26. 11. Damien de Reys (B), BMW, 17.