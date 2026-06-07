Die ganze Wahrheit über die Schwere der Verletzungen von Jamie Cringle

Der Unfall von Jamie Cringle bei Union Mills im zweiten Rennen der Supersport-Kategorie war so furchterregend, dass Augenzeugen davon ausgingen, ein sofortiger Rennabbruch sei unausweichlich, doch die Rennleitung sah dazu keine Veranlassung, weil nach Rücksprache mit dem Verantwortlichen des Sektors die ärztliche Versorgung des Verunglückten gewährleistet sowie die Streckenposten und das medizinische Personal in keiner Weise gefährdet waren.

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Nach ersten Hilfsmaßnahmen an der Unfallstelle wurde der Ducati-Pilot zur weiteren Behandlung ins nahegelegene Noble’s Hospital gebracht. In der einen Tag nach dem verhängnisvollen Sturz veröffentlichten offiziellen Stellungnahme des Veranstalters hieß es lapidar, dass der Lokalmatador mit Verletzungen an Brust, Rücken und Beinen ins nahe Liverpool gelegene Aintree Hospital überstellt wurde.

«Wie viele von euch vielleicht wissen, hatte Jamie am Freitag beim Supersport-Rennen der Isle of Man TT einen Sturz und hat derzeit mit einer Reihe schwerer Verletzungen zu kämpfen, deren vollständige Heilung viel Zeit sowie enorme Willenskraft und Entschlossenheit erfordern wird», wandte sich seine Familie an die Öffentlichkeit und verriet dabei das wahre Ausmaß der Verletzungen, die er sich zugezogen hatte.

Im zweiten Supersport-Rennen kam es zum Unfall von Jamie Cringle Foto: Ben McCook Im zweiten Supersport-Rennen kam es zum Unfall von Jamie Cringle © Ben McCook

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Liste der Verletzungen erschreckend

Der Manxman erlitt offene Brüche von Schien- und Wadenbein, einen Teilabriss einer Arterie im Unterschenkel, der zu einem erheblichen Blutverlust führte, einen Bruch des Brustbeins, ein Hämatom an seiner Nebenniere, erhöhte Herzwerte aufgrund von Prellungen der Herzmuskulatur, eine Sprengung seines dritten Ledenwirbels sowie ausgedehnte Blutergüsse und Risse in der Lunge, die das Atmen extrem erschweren. Es gibt aber auch noch einige Bereiche, die aufgrund der dringenderen Probleme noch nicht gescannt wurden.

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«Obwohl die oben genannten Verletzungen für sich genommen schon schwer genug zu bewältigen sind, hat Jamie vor kurzem sein eigenes Sanitärunternehmen gegründet und wird nun mit der Schwierigkeit und dem Stress konfrontiert sein, dafür zu sorgen, dass die Firma seine vertraglich vereinbarten Aufträge erfüllen kann, während er sich gleichzeitig um seine Genesung sorgen muss», verweist Ryan Cringle auf die ungewisse Zukunft seines Bruders.

«Sein enger Freund Jake hat eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen, um ihn auf seinem langen Weg der Rehabilitation zu unterstützen. Die Familie hofft, dass die Unterstützung durch die Road-Racing-Community dazu beitragen kann, den Druck zu mindern, während er sich darauf konzentriert, wieder vollständig gesund zu werden. Jamie würde niemals jemanden um Hilfe bitten, daher bitten wir für ihn um Unterstützung. Wir alle sind für jede Hilfe, die ihr leisten könnt, sehr dankbar.»