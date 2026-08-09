Petr Najman setzt sich gegen Marek Cerveny durch, Wolfgang Schuster auf P6

Die erste Startreihe für den ersten Lauf der IRRC Supersport im tschechischen Horice war fest in der Hand der einheimischen Piloten. Petr Najman hatte sich vor Marek Cerveny und Matej Vit die Pole-Position gesichert. Dahinter nahmen der Schweizer Mauro Poncini, der Niederländer Ilja Caljouw und mit Karel Brandtner ein weiterer Lokalmatador Aufstellung. Wolfgang Schuster nahm das Rennen unmittelbar vor seinem deutschen Landsmann Rico Vetter als Siebenter auf.

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Bereits in der ersten von zehn Runden konnten sich Najman und Cerveny vom Rest absetzen. Die beiden Triumph-Piloten kämpften erbittert um die Führung, wobei Najman es geschickt verstand, dem Meisterschaftsführenden und Titelverteidiger abzublocken. Auch den Schlussangriff konnte er mit einer fehlerlosen Runde abwehren. Damit verkürzte er seinen Rückstand in der Zwischenwertung auf zwölf Zähler.

Lange Zeit drehte Vit an der dritten Stelle einsam seine Runden. Am Ende musste er aber froh sein, diese Platzierung ins Ziel zu bringen, denn Poncini, der lange keinen Weg an seinem Teamkollegen Caljouw vorbeifand, verkürzte den Abstand zum Drittplatzierten beständig, doch an der Reihung sollte sich nichts mehr ändern.

Als bestplatzierter deutschsprachiger Pilot überquerte Schuster, der zwei Runden sogar an der vierten Position gelegen war, als Sechster die Ziellinie. Während Vetter als Neunter die schwarz-weiß karierte Flagge sah, endete das Rennen für Sebastian Frotscher mit einem Sturz. Sein Kollege im Team Schleizer Dreieck, der Brite Gary Johnson, konnte erst gar nicht an den Start gehen, weil es eine Sturzverletzung nicht zuließ.

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Ergebnis IRRC Supersport, Horice, Rennen 1, 09.08.2026

1. Petr Najman (CZ), Triumph, 10 Runden in 22:44,270 min. 2. Marek Cerveny (CZ), Triumph, 0,504 sec zur. 3. Matej Vit (CZ), Triumph, +25,856 sec. 4. Mauro Poncini (CH), Yamaha. 5. Ilja Caljouw (NL), Yamaha. 6. Wolfgang Schuster (D)*, Triumph. Ferner: 9. Rico Vetter (D), Kawasaki. 14. Jonas Stracke (D), Yamaha. 16. Leopold Wohlthat (D)*, Suzuki. 19. Robert Rohde (D)*, Honda. *Gastfahrer (keine Punkte)