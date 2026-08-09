Speedway-GP Riga: Zmarzlik zurück an der Spitze – Titelkampf bleibt offen

Beim Grand Prix in Riga waren alle Augen auf den sich zuspitzenden Titelkampf in der Speedway-Weltmeisterschaft gerichtet, die drei Favoriten Bartosz Zmarzlik, Brady Kurtz und Robert Lambert nahmen in den ersten Durchgängen klar Kurs auf das Tagesfinale. Da sich jedoch nur zwei der drei den direkten Einzug sichern konnten, kam es auf den letzten Durchgang an, vor dem Kurtz mit elf Zählern vor Lambert und Zmarzlik führte, die je zehn Punkte hatten.

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Kurtz vermasselte Lauf 19, als er von den Dänen Michael Jepsen Jensen und Leon Madsen blockiert wurde und dann auch keinen Weg an Wildcard Daniils Kolodinskis vorbeifand. Da der Australier punktelos blieb, präsentierte er Zmarzlik und Lambert das Finale auf dem Silbertablett. Das Duo nutzte die Chance mit den Plätzen 1 sowie 2 und Kurtz musste in den Last-Chance-Qualifier. Diesen Umweg meisterte der 29-Jährige mühelos und zog mit Kacper Woryna, der den zweiten Last-Chance-Qualifier gewann und sein bestes Resultat seit seinem Sieg in Landshut einfuhr, in den Endlauf ein.

Titelverteidiger und WM-Leader Bartosz Zmarzlik Foto: jarek pabijan Titelverteidiger und WM-Leader Bartosz Zmarzlik © jarek pabijan

Taktik von Brady Kurtz ging nicht auf

Im Finale musste Kurtz von ganz außen los, während Zmarzlik als Punktbester nach den Vorläufen den inneren Startplatz wählte und von dort ähnlich gut wegkam wie Kurtz, der versuchte vor Zmarzlik zu ziehen. Das aggressive Manöver des Australiers ging nicht auf, da Zmarzlik die Oberhand behielt und mit der Führung aus der ersten Kurve kam, während Kurtz noch hinter Lambert auf den dritten Rang zurückfiel.

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Mit seinem Sieg eroberte Weltmeister Zmarzlik zwei Rennen vor Saisonende die alleinige Führung in der Zwischenwertung zurück und liegt nun vier Punkte vor Brady Kurtz. Lambert verlor trotz seines zweiten Platzes etwas an Boden und liegt nun zehn Punkte hinter Zmarzlik auf Rang 3.

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Der kurzfristig für Dominik Kubera nachgerückte Werlter Kai Huckenbeck fuhr mit fünf Punkten und dem zwölften Rang ein solides Ergebnis ein, in Anbetracht der Tatsache, dass er wenige Tage zuvor in der polnischen Liga in einen Sturz verwickelt war.

Kai Huckenbeck vor Zmarzlik (gelb) und Lindgren (weiß) Foto: jarek pabijan Kai Huckenbeck vor Zmarzlik (gelb) und Lindgren (weiß) © jarek pabijan

Ergebnisse Speedway-GP Riga/LV:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 20 WM-Punkte/13 Vorlaufpunkte 2. Robert Lambert (GB), 18/12 3. Brady Kurtz (AUS), 16/11 4. Kacper Woryna (PL), 14/11 5. Patryk Dudek (PL), 12/8 6. Andzejs Lebedevs (LV), 11/7 7. Jason Doyle (AUS), 10/7 8. Max Fricke (AUS), 9/7 9. Michael Jepsen Jensen (DK), 8/11 10. Leon Madsen (DK), 7/10 11. Jan Kvech (CZ), 6/5 12. Kai Huckenbeck (D), 5/5 13. Fredrik Lindgren (S), 4/5 14. Nazar Parnitskyi (UA), 3/4 15. Daniils Kolodinskis (LV), 2/2 16. Anders Thomsen (DK), 1/1



Last-Chance-Qualifier 1: 1. Brady Kurtz, 2. Andzejs Lebedevs, 3. Jason Doyle, 4. Leon Madsen



Last-Chance-Qualifier 2: 1. Kacper Woryna, 2. Patryk Dudek, 3. Max Fricke, 4. Michael Jepsen Jensen



Finale: 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Robert Lambert, 3. Brady Kurtz, 4. Kacper Woryna

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