IRRC Sportbike, Horice: David Datzer hinter Pesek und Hrstka auf Platz 3

Für den zweiten Lauf der IRRC Sportbike im tschechischen Horice mussten die Teilnehmer schon früh aus den Federn. Bereits um 08.30 Uhr wurden sie auf die «Reise» über zehn Runden auf die 5,150 Kilometer langen Naturrennstrecke geschickt. Marek Cerveny, der Sieger des ersten Rennens, überließ seinen Konkurrenten das Feld. Der Tscheche konzentrierte sich bereits auf die beiden Läufe der IRRC Supersport.

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Von der dritten Startposition schoss Karel Pesek an die Spitze, dicht gefolgt von Michal Dokoupil, David Datzer und Martin Hrstka. So sehr er sich auch bemühte, fand Dokoupil erst in der dritten mit einer beherzten Aktion einen Weg am Führenden vorbei. Danach gab es für den TT-erprobten Lokalmatador kein Halten mehr. Von Runde zu Runde konnte er seinen Vorsprung um mehr als eine Sekunde vergrößern.

Als die Platzierungen längst bezogen waren und sich die Fans auf einen Sieg von Dokoupil eingestellt hatten, schlug die Defekthexe in Runde 9 erbarmungslos zu. Der Aprilia-Pilot wurde von der Technik im Stich gelassen und er musste sein Motorrad zur Seite schieben. Damit bestätigte sich für Pesek das Sprichwort «unverhofft kommt oft». Er gewann vor seinem Landsmann Martin Hrstka, der dritte Platz ging an den Deutschen Datzer.

Als Vierter hinter den drei Gastfahrern durfte Jamie Williams die 25 Punkte für den Sieg der IRRC Sportbike einstreichen. Auch für den Deutschen Thomas Wendel gab es Grund zur Freude. Für ihn gab es weitere 16 Zähler für die Meisterschaft. Als Elfter konnte sich der deutsche Suzuki-Pilot Stefan Holz im Haifischbecken der übermächtigen Aprilia-Meute behaupten.

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Ergebnis, IRRC Sportbike Horice, Lauf 2, 09.08.2026

1. Karel Pesek (CZ)*, 10 Runden. 2. Martin Hrstka (CZ)*, 6,483 sec zur. 3. David Datzer (D)*, +19,228 sec. 4. Jamie Williams (GBM). 5. Vaclav Vrbas (CZ)*. 5. Ludovit Krusina (SK)*, alle Aprilia., alle Aprilia. Ferner: 10. Thomas Wendel (D), Aprila. 11. Stefan Holz (D)*, Suzuki. *Gastfahrer (keine Punkte).

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Zwischenstand IRRC Sportbike nach 8 von 10 Rennen

1. Williams 165 Punkte. 2. Wally Jacobs (NL), Aprilia, 135. 3. Patrik Serbousek (CZ), Aprilia, 120. 4. Rutger Peersman (B), Aprilia, 92. 5. Alexandre Dumoutier (F), Aprilia, 86. 6. Wendel, 82.