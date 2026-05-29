Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Aufatmen bei Ducati: Starkes Zeittraining von Champion Marquez in Mugello

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez gab sich zum Auftakt des Italien-GP keine Blöße. Nach einem Abtasten im FP1 meldete sich der Ducati-Pilot mit Platz 6 zurück. Die Aussagen des Champions verblüfften.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Marc Marquez mit starker Leistung im Mugello-Zeittraining
Marc Marquez mit starker Leistung im Mugello-Zeittraining
Foto: Gold and Goose
Marc Marquez mit starker Leistung im Mugello-Zeittraining
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Ducati-Werksfahrer Marc Marquez meldete sich in Mugello bestmöglich im MotoGP-Zirkus zurück. Das freie Training am Morgen hatte der Champion erst mit 15 Minuten Verspätung gestartet – zu diffus waren die Bedingungen auf der abtrocknenden Piste. Dann schoss sich «MM93» mit durchdachten Runden auf die Aufgabe am Nachmittag ein. Gegen Ende des FP1 landete der Spanier mit 1,1 Sekunden Rückstand auf Markenkollege Fabio Di Giannantonio auf Platz 15.

Werbung

Werbung

Nach einer weiteren Untersuchung im Medical Centre gab es grünes Licht für die nächste Marquez-Leistungsstufe. Wieder hielt sich «MM93» im Mittelfeld auf, halbierte aber bereits den Abstand zur Spitze. Als es dann zählte, war der Champion zur Stelle. In der zerfahrenen Session, die zweimal per roter Flagge für jeweils fünf Minuten unterbrochen werden musste, zeigte Marc Marquez seine ganze Erfahrung.

Als die Nummer 93 sieben Minuten vor Schluss auf Platz 1 auftauchte, applaudierten vor den Bildschirmen des Media Centers nicht nur spanische Pressevertreter. Zwar wurde der Rückkehrer im Endspurt wieder auf Rang 5 verdrängt, doch der wichtige Q2-Einzug war gesichert und den Abstand auf die Bestzeit hatte der mit Reha-Schuh humpelnde Rückkehrer mit 0,202 sec nochmals mehr als halbiert.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Mit ungewohnter Ruhe: Weltmeister Marc Marquez
Mit ungewohnter Ruhe: Weltmeister Marc Marquez
Foto: Gold and Goose
Mit ungewohnter Ruhe: Weltmeister Marc Marquez
© Gold and Goose

Werbung

Werbung

Das Ducati-Lenovo-Aushängeschild berichtete nach dem objektiv hervorragenden Auftritt: «Das Wichtigste heute war es, zu verstehen, wie mein Körper reagiert.» Der in Le Mans gebrochene Fuß spielte dabei keine Rolle. Marc Marquez: «Es geht um meine Nerven – im Arm, in der Schulter und in den Fingern. Ich musste verstehen, dass ich hier ein gutes Gefühl habe.»

Die Aussagen des Champions waren bemerkenswert: «Ich bin sehr ruhig geblieben und habe mich durch den Tag gearbeitet. Gepusht habe ich heute zu keinem Zeitpunkt, ich kann also auch nichts dazu sagen, bei wieviel Prozent ich derzeit bin. Auch weiß ich nicht, ob es einen Monat oder zwei Monate dauert. Was ich sagen kann, ist, dass ich mental sehr gut aufgestellt bin und bereit bin, diesen Weg zurück auf 100 Prozent zu gehen.»

Marc Marquez weiter: «In Mugello – und sicher auch noch in den nächsten Events – geht es darum, meine Schulter weiter zu stärken und zu spüren, dass es weiter vorangeht. Hier gibt es null Vorgaben für eine Rundenzeit oder Position. Ich bin ganz sicher noch nicht bereit, im Rennen um einen Platz in den Top 5 zu kämpfen. Das ist die Realität.»

Die Stärke des Multi-Weltmeisters ist nicht zu übersehen. Mit Nervenschmerzen und Hinkefuß ist Marc Marquez Teil der MotoGP-Elite. Gelingen die nächsten Schritte der Reha, ist mit dem Weltmeister wieder fix zu rechnen.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Sprint

  3. Startaufstellung

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 2. Freies Training

  7. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

02

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

03

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

04

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

05

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

06

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

07

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

08

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

09

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

10

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Catalunya Testing 2026

    18.05.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Catalunya Testing 2026

    18.05.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien