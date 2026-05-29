Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Moreira: «Ich sagte zu meinem Team, dass ich einem Italiener folgen muss»

MotoGP-Rookie Diogo Moreira (Honda) landete im Zeittraining in Mugello auf Platz 10. Um eine schnelle Rundenzeit hinzubekommen, wendete er eine spezielle Taktik an. Er hat Spaß auf dem Highspeed-Kurs.

MotoGP

Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Im MotoGP-Zeittraining in Mugello schaffte es Rookie Diogo Moreira als einziger Honda-Pilot in die Top-10. 0,354 sec Rückstand reichten dem Brasilianer gerade so, um den direkten Einzug ins Q2 zu schaffen.

Werbung

Werbung

In der 60-minütigen Session wurde zweimal die rote Flagge geschwenkt. Zuerst musste die Yamaha von Fabio Quartararo nach einem Crash von der Strecke entfernt werden, danach war es die KTM von Brad Binder, die den Betrieb auf dem Mugello Circuit störte.

«Vor der roten Flagge war ich auf einer sehr guten Runde unterwegs. Ich hatte frische Reifen drauf und habe bis ans Limit gepusht», erzählte der LCR-Honda-Pilot. «Danach haben wir nur den Hinterreifen gewechselt – dieser hat aber zu stark über den Vorderreifen geschoben. Ich konnte auf dieser Runde zweimal einen Sturz abfangen. Am Ende haben wir es hinbekommen. Bereits am Morgen habe ich mich mit dem Motorrad gut gefühlt. Ich war dazu in er Lage, meinen Flow aufrechtzuerhalten und die schnelle Rundenzeit kam leichter.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Seine schnelle Rundenzeit ist Moreira auch aufgrund einer cleveren Entscheidung gefahren. «Ich habe zu meinem Team gesagt, dass ich einem italienischen Fahrer folgen muss, weil diese hier die richtigen Linien fahren», erklärte der 22-Jährige. «Ich machte auf der Runde zwar einige Fehler, aber wir sind auf einem guten Weg. Am Samstagmorgen wird unsere Arbeit einfacher.»

Werbung

Werbung

Starke Bewegungen im Motorrad

Welches ist für Moreira der schwierigste Abschnitt auf dem Mugello Circuit? «Es ist schwer, alles zusammenzubekommen», grübelte er. «Mit all den Schikanen ist es schwierig, die perfekte Runde hinzubekommen. Bei der Pace sind wir aber ganz gut dabei, wir sind happy.»

Wie war es für Diogo Moreira, auf der schnellen Strecke 350 km/h zu fahren? «Das Bike bewegt sich stark – mehr, als ich erwartet hatte. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr auf der Strecke vielleicht mehr Wellen gibt. Ich genieße es aber, hier zu fahren.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Sprint

  3. Startaufstellung

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 2. Freies Training

  7. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

02

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

03

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

04

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

05

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

06

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

07

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

08

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

09

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

10

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Catalunya Testing 2026

    18.05.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Catalunya Testing 2026

    18.05.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM