Hannes Soomer lässt die Euro Moto sausen, verspricht aber, wiederzukommen

Gestern saß Hannes Soomer noch daheim in Estland auf gepackten Koffern. Allerdings stand auf seinem Flugticket nicht wie ursprünglich geplant Brünn in Tschechien, sondern Aragon in Spanien. Der ehemalige WM-Pilot hat das Angebot von Hersteller BMW angenommen und springt beim Superbike WM-Lauf im MotorLand Aragon im BWM-Team ein, wo nach dem Verletzungspech von Miguel Oliveira, der sich bei einem heftigen Sturz im Balaton-Park verletzte, auch Danilo Petrucci fehlt – der Italiener hatte sich zuletzt in Most einen Steißbeinbruch zugezogen.

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Sein eigentlicher Job, dem Start in der Euro Moto Superbike, der ehemaligen IDM, liegt für die WM-Chance auf Eis. «Mein Euro Moto-Teamchef Werner Daemen war der Erste, mit dem ich über das WM-Angebot gesprochen habe. Der WM-Einsatz ist einfach eine tolle Chance für mich. Sowas kommt nicht so oft. In der Euro Moto ist es aktuell schwer, zu gewinnen.» Soomer, der sich die Euro Moto-Box unter anderem mit Markus Reiterberger teilt, ist sich bewusst, dass seine Titelchancen mit dem angesagten Doppel-Nuller von Brünn ziemlich finster aussehen. Doch das nimmt er, in Absprache mit Daemen, billigend in Kauf. «Aragon kenne ich noch aus meiner WM-Zeit und im letzten Jahr waren wir mit der Stock-BMW dort testen. Ich mag die Strecke sehr. Es gibt viele harte Anbremszonen, das liegt mir.»

Korb für die Euro Moto

Schon beim WM-Test von Misano hatte sich Soomer letzte Woche spontan bereit erklärt anzutreten und hatte sich von Session zu Session besser in seine Aufgabe eingearbeitet. «Der Test war gut», meinte er, «aber das Level ist wirklich hoch. Etwas Spezielles habe ich nicht getestet. Es ging darum, das Paket besser zu verstehen. Ich konnte bei den Rundenzeiten Fortschritte machen. Aber nach meinem Geschmack nicht genug. Immerhin bin ich meine Zeit im vierten Training im Gegensatz zu vielen anderen ohne Qualifyer gefahren. Doch da geht noch mehr.»

Den Beweis kann Hannes Soomer ab Freitag in Aragon antreten. Die Rückkehr in die Euro Moto ist fest zugesagt. «Beim nächsten Rennen in Most komme ich wieder», versprach er.

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Deshalb möchte ich an erster Stelle Miguel und Danilo alles Gute wünschen. Hannes Soomer

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«Es ist ein etwas unerwartetes Comeback für mich in der WorldSBK, und ich hätte mir wirklich andere Umstände dafür gewünscht», ergänzt Soomer. «Deshalb möchte ich an erster Stelle Miguel und Danilo alles Gute wünschen! Natürlich kennt man sich innerhalb der BMW-Familie, aber beim Test in Misano hatte ich bereits die Gelegenheit, mich näher mit dem Team und dem World-Superbike vertraut zu machen. Für mich steht im Vordergrund, mich im MotorLand Aragón bestmöglich in den Dienst des Teams und von BMW Motorrad Motorsport zu stellen. Ich weiß, dass es eine herausfordernde Aufgabe werden kann, aber ich werde hart arbeiten und mein Bestes geben.»

Für Michael van der Mark, der in Aragon die zweite BMW pilotiert, und Hannes Soomer sind es intensive Wochen, denn für beide geht es vom MotorLand Aragón direkt weiter ins belgische Spa-Francorchamps. Dort treten sie am folgenden Wochenende (5./6. Juni) mit ihren Teams bei der zweiten Runde der FIM Langstrecken-WM 2026 an.