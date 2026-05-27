IBPM Nürburgring: Die Favoriten schlagen zurück im sonnigen Eifel-Sommer

Nur wenige Tage nach dem spektakulären 24-Stunden-Rennen wurde dieses Event ebenfalls zu einem Fest des Motorsports, dieses Mal allerdings auf zwei Rädern. Zugute kam Fahrern und Organisatoren, dass die Internationale Bike Promotion Meisterschaft offensichtlich ein Abo auf sommerliches Wetter am Nürburgring zu haben scheint, bereits zum dritten Mal nach 2023 und 2024 bot die Eifel strahlend blauen Himmel, Sonne und Temperaturen bis 28 Grad.

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Superbike open

Die Trainings waren in der Superbike open geprägt von einem Schlagabtausch zwischen Norick Tschauder und Danijel Peric, den letztendlich Tschauder in Q2 mit einer Rundenzeit von 1:59,447 min für sich entscheiden konnte. Fünf Zehntel dahinter platzierte sich Peric, gefolgt von Brno-Doppelsieger André Krüger. Die zweite Startreihe gehörte mit Dominik und Daniel Rubin, bekannt aus der IDM sowie Max Jacobsen aus der Pro Superstock ganz den Gastfahrern, die sich im Rahmen der IBPM auf das Euro Moto- Event im September vorbereiteten. Dahinter standen August Wernig, Dennis Stankowski und der Holländer Rob van Ijzendoorn.

Nach dem Aus der Startampel reagierte Tschauder in Rennen 1 am schnellsten und bog als Führender in die erste Kurve ein, im Schlepptau Danijel Peric. Die beiden legten auch umgehend Rundenzeiten um die 2 min vor und setzten sich von den Verfolgern ab. Leider nur bis zur dritten Runde, in der wegen eines Sturzes abgebrochen werden musste. Den Re-Start gewann erneut Norick Tschauder während Danijel Peric in der ersten Kurve patzte und sich in der Folge erst wieder an Daniel Rubin vorbeiarbeiten musste. Dieser nutzte einen weiteren Fehler von Peric in der zweiten Runde, um sich wieder an Platz 3 zu setzen. In der vierten Runde kam erneut die rote Flagge wegen eines weiteren Crashs, die absolvierte Distanz liess aber eine Wertung zu und so wurde das Rennen nicht noch einmal gestartet.

Ein ähnliches Szenario bot sich in Rennen 2 am Sonntag. Tschauder gewinnt den Start, Peric dahinter, dann die beiden Rubin-Brüder. Wieder geht das Rennen nur bis zur dritten Runde und muss abgebrochen werden, weil nach einem harmlosen Sturz die Maschine nicht während des Rennens geborgen werden konnte. Irgendwie hatten die Superbiker an diesem Wochenende keine Lust auf eine volle Renndistanz…

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Glücklicherweise konnte der Re-Start über 15 min plus eine Runde aber dann störungsfrei stattfinden und die Zuschauer erlebten einen spannenden Kampf an der Spitze zwischen Tschauder und Gaststarter Dominik Rubin. Dieser entschied in der letzten Runde das Rennen für sich, bekam aber als Gast keine Punkte, so dass Norick Tschauder mit einem Doppelsieg nach seinem kapitalen Highsider in Brno ein wahrhaft großes Comeback verbuchen konnte. Danijel Peric wurde wiederum Zweiter der Wertung, gefolgt von André Krüger, der sich auch schon in Rennen 1 als Dritter platziert hatte.

Thema der Woche Wer hat derzeit den schwierigsten Job im Formel-1-Fahrerlager? Für die F1-Fans waren die Duelle der Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell in Montreal beste Unterhaltung. Für einen Protagonisten im Fahrerlager sind sie hingegen ein Grund zur Sorge. Vanessa Georgoulas Weiterlesen

Meisterschaftstand Superbike open

1. #44 André Krüger/GER - BMW M 1000 RR - 100 Punkte

2. #99 Danijel Peric/CRO - BMW M 1000 RR - 94 Punkte

3. #848 Norick Tschauder/GER - Yamaha R1 - 80 Punkte

BMW RR Cup

Im selben Rennen starteten auch die Piloten des BMW RR Cup. In Brno hatte Jennifer Lehmann für ein Novum gesorgt und als erste Frau die Gesamtführung des Cups übernommen. Im Vorfeld der Rennen am Nürburgring, wo sie vorher nie gefahren war, äußerte sie sich sehr skeptisch über ihre Erfolgsaussichten, bewies aber in den Trainings ihre Professionalität und fuhr die drittbeste Zeit der Cup-Wertung. Vor ihr stellten sich Thomas Schüller und Maik Hornberger auf die Startplätze.

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Im Re-Start des ersten Rennens gelang ihr zu ihrer eigenen Überraschung erneut der Sieg in der Gesamtwertung, sie hielt Michael Wimmer und Maik Hornberger in Schach. Zudem schied Thomas Schüller für den Re-Start als Konkurrent aus, er war beim ersten Anlauf des Rennens zu Boden gegangen. In der Advanced-Wertung der Nicht-Profis holte sich Jennifer auch die 25 Punkte für den Sieg vor Wimmer und Hornberger.

Thomas Schüller, der sich und seine BMW über Nacht wieder rennfertig gemacht hatte ließ am Sonntag nichts anbrennen. Er fuhr konstant schnelle Zeiten, hinter sich eine durchaus lästige, aber nie in Schlagdistanz kommende Jennifer Lehmann. Michael Wimmer und Maik Hornberger lauerten dahinter, kamen aber bis zur letzten Runde nicht an Jenni Lehmann vorbei. Diese baute in der letzten Runde aber einen Fehler ein, der den beiden die Chance gab vorbeizukommen. Glück im Unglück für Jenni Lehmann - nach bereits zwei Podestplatzierungen in der Gesamtwertung hätte eine dritte den Zwangswechsel aus der Advanced-Wertung in die Gesamtwertung zur Folge gehabt.

Meisterschaftstand BMW RR Cup Gesamt

1. #92 Jennifer Lehmann/GER - BMW S 1000 RR - 91 Punkte

2. #144 Thomas Schüller/GER - BMW S 1000 RR - 73 Punkte

3. #95 Maik Hornberger/GER - BMW S 1000 RR - 68 Punkte

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Meisterschaftstand BMW RR Cup Advanced

1. #92 Jennifer Lehmann/GER - BMW S 1000 RR - 104 Punkte

2. #95 Maik Hornberger/GER - BMW S 1000 RR - 82 Punkte

3. #86 Mario Damm/GER - BMW M 1000 RR - 58 Punkte

Supersport open

Die Klassen Supersport open und Supersport Next Generation starteten am Nürburgring ebenfalls zusammen. Als Führender der Supersport open-Wertung reiste der Däne Martin Simonsen in die Eifel, war sich aber schon im Vorfeld klar darüber, dass an Tim Holtz dort kein Vorbeikommen sein würde. Holtz machte auch sofort ernst und stellte im Training seine schon etwas betagte Yamaha R6 mit einer 2:04,226 min auf die Pole, noch vor Gastfahrer Marvin Kreimes mit seiner Ducati V2. Der war aber nicht nur Gast sondern auch in der Supersport Next Generation unterwegs. Platz 2 der Open markierte Nico Busch vor Simonsen, dem aber bereits drei Sekunden in der Rundenzeit auf Holtz fehlten.

Im Rennen 1 am Samstag fighteten dann Holtz und Marvin Kreimes an der Spitze einen sehenswerten, in Sachen Punkte aber irrelevanten Kampf, der den beiden aber offensichtlich enormen Spaß machte. Dahinter wurde Nico Busch zwar von Martin Simonsen hart bedrängt, konnte sich aber behaupten und freute sich im Anschluss unglaublich über den zweiten Rang. Tim Holtz‘ Lieblingsgegner Marvin Kreimes verzichtete auf den Start im zweiten Rennen und so konnte sich Tim eigentlich nur selbst besiegen. Das ließ er aber sein und fuhr nach elf Runden mit fast 16 Sekunden Vorsprung auf Gastfahrer Timo Suos aus dem Kawasaki ZX 6R - Cup ins Ziel. Busch und Simonsen waren es dieses Mal, die für die Show sorgten. Bis Runde 4 war Nico Busch noch vorn, dann ging Simonsen vorbei und hielt sich ganz knapp vor Busch bis ins Ziel. Die beiden trennten am Ende nur 0,2 Sekunden, ein noch knapperer Ausgang als in Rennen 1.

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Meisterschaftstand Supersport open

1. #12 Martin Simonsen/DEN - Yamaha R6 - 105 Punkte

2. #127 Nico Busch/GER - Yamaha R6 - 89 Punkte

3. #49 Tim Holtz/GER - Yamaha R6 - 80 Punkte

Supersport Next Generation

Den dritten Doppelsieg des Wochenendes holte sich in der Supersport Next Generation, kurz SSP NG, der Vorjahresmeister Alan Kreimes. Schon in Brno hatte er mit einem ersten und einem zweiten Platz stark gepunktet und trat am Nürburgring mit dem Ziel an, die Meisterschaftsführung zu übernehmen. Kontrahent Simon Knispel, der in Brno ebenfalls mit einem zweiten und einem ersten Platz glänzte, hatte einen Punkt Vorsprung. Diese Konstellation bot die Basis für einen spannenden Kampf auf der Strecke, für den trainingsseitig Kreimes mit der schnellsten Zeit der SSP NG die besseren Voraussetzungen schuf.

In Rennen 1 war es aber Simon Knispel, der sich mit einem Bombenstart und einer starken ersten Runde an die Spitze katapultierte. Kreimes brauchte bis in Runde 3, um Knispel ein- und zu überholen und hielt die Führung bis zur Zielflagge. Drei Sekunden hinter ihm kam Knispel mit seiner Yamaha R9 über den Strich, dahinter Sebastian Dillner. Das Ergebnis im Rennen 2 am Sonntag war identisch, wobei der Ausgang da etwas klarer zugunsten von Alan Kreimes ausfiel. Der Meisterschafts-Drittplatzierte Manfred Klincksiek fuhr auf die Plätze 5 und 4 und blieb damit in der Tabelle auf dem dritten Rang.

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Meisterschaftstand Supersport Next Generation

1. #14 Alan Kreimes/GER - Suzuki GSX R 750 - 114 Punkte

2. #33 Simon Knspel/GER - Yamaha R9 - 104 Punkte

3. #75 Manfred Klincksiek/GER - Ducati V2 - 66 Punkte

Ladies Challenge

Die klassenübergreifende Ladies Challenge ging auch in dieser Runde an Jenifer Lehmann. Mit ihren starken Resultaten im BMW RR Cup ließ sie ihrer in diesem Falle einzigen Konkurrentin Patricia Kok aus den Niederlanden keine Chance, obwohl diese sich in der Supersport open jeweils in den Top 10 platzierte. Brigitte Malo aus der Next Generation fiel im ersten Rennen aus und trat im zweiten Rennen wegen technischer Probleme nicht an. In der Jahreswertung führt Jennifer vor Patricia und Diana Weber, die am Nürburgring nicht teilnahm.

Veranstalter Michael Dangrieß resümiert: «Ich habe mich riesig gefreut, denn selten habe ich so viel positives Feedback nach einer Veranstaltung bekommen. Ein herzliches Dankeschön geht an den DMC, mit dem die Zusammenarbeit wieder bestens funktionierte, an die Streckensicherung für den professionellen Einsatz, an unsere Teilnehmer für den starken Sport und die tolle Atmosphäre im Paddock, an unsere Partner und Sponsoren sowie an die Eifel für das fantastische Wetter! Die Fahrer und Zuschauer haben die Veranstaltung sehr genossen, nicht zuletzt wegen der engagierten Moderation von Lukas Gajewski und Thomas Beier, denen ich ebenfalls danken möchte. Rundum ein begeisterndes Event mit Suchtpotenzial! Wir werden versuchen, in vier Wochen in Hockenheim ein ebenso schönes Highlight zu organisieren und hoffen auf zahlreiche Besucher.»

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