Speedway-GP Riga: Dominik Kubera ist verletzt – Kai Huckenbeck rückt nach

Für die langzeitverletzten Jack Holder und Dan Bewley bleiben Anders Thomsen (DK) und Jan Kvech (CZ) weiterhin im Grand-Prix-Feld dabei, während die Rückkehr von Fredrik Lindgren zunächst bedeutete, dass Kai Huckenbeck als Dritter der Nachrückerliste in Riga nicht zum Zug gekommen wäre. Der Schwede hatte sich Mitte Mai bei einem Ligarennen verletzt und dadurch insgesamt sieben Veranstaltungen in der Weltmeisterschaft verpasst, was auch dazu führte, dass Kai Huckenbeck bisher in vier Rennen zum Einsatz kam. Seine beste Leistung zeigte der 33-Jährige aus Werlte beim zweiten Event in Manchester, wo er es mit acht Vorlaufpunkten bis in die Last-Chance-Qualifier schaffte und letztlich Neunter wurde.

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Nun erhielt Huckenbeck doch noch eine kurzfristige Nominierung für das Rennen in der lettischen Hauptstadt Riga am Samstagabend (8. August), da Dominik Kubera sich bei einem Sturz in der dänischen Liga mit Mateusz Cierniak und Peter Kildemand an der Hand verletzt hat. Somit bekommt der Norddeutsche zum zweiten Mal in dieser Saison die Chance den Polen zu ersetzen, nachdem er bereits beim Doppelevent in Manchester in England für ihn nachgerückt war.

Der Grand Prix aus Riga sowie das Halbfinale im Speedway-World-Cup, bei dem der letzte Finalist für das Finale Ende August in Warschau ermittelt wird, sind wie gewohnt im kostenpflichtigen Livestream bei Discovery+ zu sehen. Aufgrund der Zeitverschiebung starten die Übertragungen in Mitteleuropa eine Stunde früher als üblich.

Doppelevent aus Riga im Livestream:

Freitag, 7. August: 17:30 Uhr – World-Cup, Semifinale 2



Samstag, 8. August: 13:00 Uhr – Qualifying Lettland-GP 17:40 Uhr – Hauptrennen Lettland-GP

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