Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Speedway

  4. /

  5. Speedway-GP

  6. /

  7. News

Werbung

Speedway-GP Riga: Dominik Kubera ist verletzt – Kai Huckenbeck rückt nach

Mit der Rückkehr von Fredrik Lindgren war davon auszugehen, dass Kai Huckenbeck zunächst zu keinen weiteren Einsätzen im Speedway-GP kommen wird. Doch nun meldete sich Dominik Kubera für Riga ab.

Manuel Wüst

Von

Speedway-GP

Kai Huckenbeck (rot) gegen Bartosz Zmarzlik
Kai Huckenbeck (rot) gegen Bartosz Zmarzlik
Foto: jarek pabijan
Kai Huckenbeck (rot) gegen Bartosz Zmarzlik
© jarek pabijan

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Für die langzeitverletzten Jack Holder und Dan Bewley bleiben Anders Thomsen (DK) und Jan Kvech (CZ) weiterhin im Grand-Prix-Feld dabei, während die Rückkehr von Fredrik Lindgren zunächst bedeutete, dass Kai Huckenbeck als Dritter der Nachrückerliste in Riga nicht zum Zug gekommen wäre. Der Schwede hatte sich Mitte Mai bei einem Ligarennen verletzt und dadurch insgesamt sieben Veranstaltungen in der Weltmeisterschaft verpasst, was auch dazu führte, dass Kai Huckenbeck bisher in vier Rennen zum Einsatz kam. Seine beste Leistung zeigte der 33-Jährige aus Werlte beim zweiten Event in Manchester, wo er es mit acht Vorlaufpunkten bis in die Last-Chance-Qualifier schaffte und letztlich Neunter wurde.

Werbung

Werbung

Nun erhielt Huckenbeck doch noch eine kurzfristige Nominierung für das Rennen in der lettischen Hauptstadt Riga am Samstagabend (8. August), da Dominik Kubera sich bei einem Sturz in der dänischen Liga mit Mateusz Cierniak und Peter Kildemand an der Hand verletzt hat. Somit bekommt der Norddeutsche zum zweiten Mal in dieser Saison die Chance den Polen zu ersetzen, nachdem er bereits beim Doppelevent in Manchester in England für ihn nachgerückt war.

Der Grand Prix aus Riga sowie das Halbfinale im Speedway-World-Cup, bei dem der letzte Finalist für das Finale Ende August in Warschau ermittelt wird, sind wie gewohnt im kostenpflichtigen Livestream bei Discovery+ zu sehen. Aufgrund der Zeitverschiebung starten die Übertragungen in Mitteleuropa eine Stunde früher als üblich.

Im Artikel erwähnt

Doppelevent aus Riga im Livestream:

Freitag, 7. August:

17:30 Uhr – World-Cup, Semifinale 2

Samstag, 8. August:

13:00 Uhr – Qualifying Lettland-GP

17:40 Uhr – Hauptrennen Lettland-GP

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

Platz

Name

Gesamtpunkte

Landshut

Prag

Manchester Sprint

Manchester/1

Manchester/2

Breslau Sprint

Breslau

Malilla

Lodsch Sprint

Lodsch

Riga

Vojens Sprint

Vojens

Thorn Sprint

Thorn

1.

Bartosz Zmarzlik

Bartosz Zmarzlik

109

16

16

-

14

16

-

20

16

-

11

-

-

-

-

-

2.

Brady Kurtz

Brady Kurtz

109

8

18

1

18

20

-

14

14

-

16

-

-

-

-

-

3.

Robert Lambert

Robert Lambert

101

14

6

3

12

7

3

18

18

-

20

-

-

-

-

-

4.

Michael Jepsen Jensen

Michael Jepsen Jensen

80

2

14

-

11

18

-

16

5

-

14

-

-

-

-

-

5.

Patryk Dudek

Patryk Dudek

69

10

5

-

9

5

-

11

11

-

18

-

-

-

-

-

6.

Leon Madsen

Leon Madsen

65

1

20

-

8

6

-

10

10

-

10

-

-

-

-

-

7.

Kacper Woryna

Kacper Woryna

64

20

11

-

4

9

-

5

6

-

9

-

-

-

-

-

8.

Max Fricke

Max Fricke

62

3

7

-

20

12

2

6

4

-

8

-

-

-

-

-

9.

Jack Holder

Jack Holder

55

9

12

4

16

14

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Anders Thomsen

Anders Thomsen

54

-

4

-

10

4

-

12

20

-

4

-

-

-

-

-

11.

Andzejs Lebedevs

Andzejs Lebedevs

49

5

9

-

6

3

1

8

12

-

5

-

-

-

-

-

12.

Jason Doyle

Jason Doyle

49

11

8

-

7

11

-

2

3

-

7

-

-

-

-

-

13.

Jan Kvech

Jan Kvech

46

-

3

-

5

10

-

9

7

-

12

-

-

-

-

-

14.

Dominik Kubera

Dominik Kubera

31

7

10

-

-

-

-

3

8

-

3

-

-

-

-

-

15.

Daniel Bewley

Daniel Bewley

18

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Nazar Partnitskyj

Nazar Parnitskiy

17

6

2

-

1

1

-

4

2

-

1

-

-

-

-

-

17.

Kai Huckenbeck

Kai Huckenbeck

13

-

-

-

2

8

-

-

1

-

2

-

-

-

-

-

18.

Frederik Lindgren

Fredrik Lindgren

12

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

Maciej Janowski

Maciej Janowski

11

-

-

-

-

-

4

7

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Kim Nilsson

Kim Nilsson

9

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

21.

Placeholder - Racer

Tom Brennan

7

-

-

2

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

Przemyslaw Pawlicki

Piotr Pawlicki

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

23.

Norick Blödorn

Norick Blödorn

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.

Placeholder - Racer

Adam Bednar

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

Placeholder - Racer

Marcel Kowolik

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

26.

Kevin Wölbert

Kevin Wölbert

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.

Placeholder - Racer

Nikodem Mikolajczyk

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

Events

Alle Speedway-GP Events
  1. Vergangen

    Malilla

    11.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Lodsch

    01.08.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Riga

    08.08.2026
    Zum Event

  4. Vojens

    12.09.2026
    Zum Event

  5. Thorn

    26.09.2026
    Zum Event

Speedway News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien