Moto3-Ersatztrio in Silverstone: Abruzzo, Singhapong und Gonzalez am Start

Während das Moto2-Feld in England in kompletter Stammbesetzung antritt, sind in den anderen Klassen der MotoGP jeweils gleich mehrere Ersatzpiloten verpflichtet worden. Zur Freude der Fans vertritt Legende Cal Crutchlow Langzeitpatient Johann Zarco bei LCR-Honda. Weiter verletzt ist auch Fermin Aldeguer. Die Ducati des Youngsters übernimmt der vielversprechende Iker Lecuona. Und: Maverick Vinales ist ebenfalls in England nicht am Start. Aufgrund der unklaren körperlichen Verfassung von Vinales wird die RC16 von Testfahrer Pol Espargaro bewegt.

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Ebenfalls gebeutelt ist die Moto3-WM. Gleich zwei Piloten brachen sich bereits in den Niederlanden die Hand und fallen nach dem Sachsenring auch in England aus. So muss Rookie Zen Mitani weiter pausieren. Der Japaner, der betreut wird von Ex-MotoGP-Werksfahrer Nobuatsu Aoki, wurde in Deutschland nicht ersetzt. Für die Runde auf der Insel bekommt der Thailänder Kiattisak Singhapong im offiziellen Honda-Junioren-Team seine erste Chance in der WM. Der Red Bull Rookie war zuletzt am Sachsenring mit Platz 3 aufgefallen. In der Rangliste der besten Rookies hält der bereits 20-Jährige Platz 6.

Leonardo Abruzzo vetritt den Südafrikaner Ruche Moodley Foto: Gold and Goose Leonardo Abruzzo vetritt den Südafrikaner Ruche Moodley © Gold and Goose

Umgeplant werden musste für den britischen GP auch bei Code Motorsports (vormals BOE). Statt Eduardo Gutierrez vertritt nun Leonardo Abruzzo den angeschlagenen Südafrikaner Ruche Moodley. Abruzzo ist kein unbeschriebenes Blatt. Der Pilot aus der Junioren-Weltmeisterschaft kam 2025 bereits viermal als Ersatzfahrer sowohl auf der Moto3-Honda als auch auf der KTM zum Einsatz. Punkte holte der Italiener bislang nicht.

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David Gonzalez debütiert für Intact GP in der Moto3-WM Foto: Red Bull David Gonzalez debütiert für Intact GP in der Moto3-WM © Red Bull

Nicht zu vergessen Debütant David Gonzalez (der bereits zweite «Gonzalez» und dritte «David» im 2026er-Team bei Intact GP). Der Spanier, der 2026 bereits als Sieger im Red Bull Rookies Cup ins Ziel kam, wurde von Peter Öttl ausgewählt, um das Motorrad von David Munoz zu bewegen. Wie zuletzt exklusiv berichtet, bleibt der schnelle Munoz das gesundheitliche Sorgen bei Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Das Training beendeten die Ersatzpiloten auf den längsten Strecken im GP-Zirkus auf den Rängen 23 (Singhapong), 24 (Abruzzo)und 26 (Gonzalez). Schnellster Moto3-Piloten war David Almansa (Intact GP).