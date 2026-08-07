Bagger World Cup: Bradley Smith in Silverstone in den «Union-Jack-Farben»

An diesem Wochenende gastiert die MotoGP-WM in Silverstone. Mit dabei sind die Fahrer und Teams des Harley-Davidson Bagger World Cups. Auf der britischen Insel werden in der neuen Serie die Rennen 7 und 8 ausgetragen.

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Die Fans an der Strecke können sich nicht nur auf den satten V2-Sound der Renn-Harleys freuen, sie dürfen auch einem Lokalhelden zujubeln. So tritt der ehemalige MotoGP-Pilot Bradley Smith bei den Baggern im italienischen Team ParkinGO mit einer Wildcard an.

Für seinen Auftritt vor den heimischen Fans wird der Mann aus Oxford auf dem Silverstone Circuit mit einer Speziallackierung unterwegs sein. Passend ist seine Harley in den «Union-Jack-Farben» gehalten. Die Präsentation fand am Donnerstag auf der Rennstrecke statt.

Bradley Smith in den «Union-Jack-Farben» Foto: Harley-Davidson Bradley Smith in den «Union-Jack-Farben» © Harley-Davidson

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Bradley Smith: In den USA im Werksteam von Harley-Davidson

Mit der einzigartigen Lackierung wird Smith auf der Rennstrecke die Blicke auf sich ziehen. Es wird sich zeigen, wie er sich in den beiden Rennen schlagen wird. Erfahrung mit der Renn-Harley hat der 35-Jährige mittlerweile genügend vorzuweisen.

Thema der Woche Das Formel-1-Startfeld 2027: Platzt die Transfer-Bombe erst im Herbst? Sommerzeit, Ferienzeit, Saure-Gurke-Zeit: Dies sind die Wochen, in welchen normalerweise die hanebüchensten Fahrerwechsel diskutiert werden. Die Sensation zur Saison 2027 hin lässt auf sich warten. Weiterlesen

Nach vielen Jahren als Stamm- und Testfahrer im MotoGP-Paddock und einem Job als Testpilot für BMW in der Superbike-WM wechselte Bradley Smith 2025 in die MotoAmerica. Dort gab der Brite sein Debüt in der King-of-the-Baggers-Serie, wo er auf einer Harley-Davidson in 14 Rennen drei Podestplätze erzielte und Gesamtrang 9 belegte. 2026 ist Smith im Werksteam von Harley-Davidson in den USA erneut am Start.