Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Harley Davidson Weltcup

  6. /

  7. News

Werbung

Bagger World Cup: Bradley Smith in Silverstone in den «Union-Jack-Farben»

Der ehemalige MotoGP-Pilot Bradley Smith ist in Silverstone im Harley-Davidson Bagger World Cup mit einer Wildcard am Start. Seinen Auftritt absolviert der Brite mit einem speziellen Design.

Harley Davidson Weltcup

Bradley Smith: Noch «britischer» geht fast nicht
Bradley Smith: Noch «britischer» geht fast nicht
Foto: Harley-Davidson
Bradley Smith: Noch «britischer» geht fast nicht
© Harley-Davidson

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

An diesem Wochenende gastiert die MotoGP-WM in Silverstone. Mit dabei sind die Fahrer und Teams des Harley-Davidson Bagger World Cups. Auf der britischen Insel werden in der neuen Serie die Rennen 7 und 8 ausgetragen.

Werbung

Werbung

Die Fans an der Strecke können sich nicht nur auf den satten V2-Sound der Renn-Harleys freuen, sie dürfen auch einem Lokalhelden zujubeln. So tritt der ehemalige MotoGP-Pilot Bradley Smith bei den Baggern im italienischen Team ParkinGO mit einer Wildcard an.

Für seinen Auftritt vor den heimischen Fans wird der Mann aus Oxford auf dem Silverstone Circuit mit einer Speziallackierung unterwegs sein. Passend ist seine Harley in den «Union-Jack-Farben» gehalten. Die Präsentation fand am Donnerstag auf der Rennstrecke statt.

Im Artikel erwähnt

Bradley Smith in den «Union-Jack-Farben»
Bradley Smith in den «Union-Jack-Farben»
Foto: Harley-Davidson
Bradley Smith in den «Union-Jack-Farben»
© Harley-Davidson

Werbung

Werbung

Bradley Smith: In den USA im Werksteam von Harley-Davidson

Mit der einzigartigen Lackierung wird Smith auf der Rennstrecke die Blicke auf sich ziehen. Es wird sich zeigen, wie er sich in den beiden Rennen schlagen wird. Erfahrung mit der Renn-Harley hat der 35-Jährige mittlerweile genügend vorzuweisen.

Nach vielen Jahren als Stamm- und Testfahrer im MotoGP-Paddock und einem Job als Testpilot für BMW in der Superbike-WM wechselte Bradley Smith 2025 in die MotoAmerica. Dort gab der Brite sein Debüt in der King-of-the-Baggers-Serie, wo er auf einer Harley-Davidson in 14 Rennen drei Podestplätze erzielte und Gesamtrang 9 belegte. 2026 ist Smith im Werksteam von Harley-Davidson in den USA erneut am Start.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

2026

Pos

Fahrer

Punkte

1

Eric Granado

111

2

Oscar Gutierrez

109

3

Archie McDonald

97

4

Andrea Iannone

74

5

Jake Lewis

71

6

Filippo Rovelli

66

7

Cory West

56

8

Travis Wyman

39

9

Dimas Ekky Pratama

37

10

Cody Wyman

26

Events

Alle Harley Davidson Weltcup Events
  • Vergangen

    Mugello

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Der Harley-Davidson Bagger World Cup wird neue Fans ansprechen

    Live

    Silverstone

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  • Aragon

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  • Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Mugello

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  3. Der Harley-Davidson Bagger World Cup wird neue Fans ansprechen

    Live

    Silverstone

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  4. Aragon

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  5. Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM