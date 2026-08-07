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Vorschau und Zeitplan Supercross-WM Calgary mit Nico Koch und Brian Hsu

Am kommenden Wochenende beginnen im kanadischen Calgary die FIM-Supercross-Weltmeisterschaften. In der SX2-Klasse starten mit Nico Koch (KTM) und Brian Hsu (Stark) auch zwei Deutsche.

Supercross

Die Supercross-WM beginnt in Calgary
Die Supercross-WM beginnt in Calgary
Foto: WSX
Die Supercross-WM beginnt in Calgary
© WSX

Im Artikel erwähnt

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Am kommenden Samstag, 8. August, beginnen im McMahon Stadium von Calgary die FIM-Supercross-Meisterschaften 2026. In der SX2-Kategorie werden zwei deutsche Fahrer am Gatter stehen: Nico Koch startet für das Team '595 Racing KTM' und Brian Hsu wird mit dem Stark-Elektrobike ausrücken. Wegen der Zeitverschiebung finden die Rennen in Europa in der Nacht zum Sonntag statt.

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SX1: Jason Anderson kehrt zurück

Titelverteidiger Jason Anderson (Suzuki) wird nach seiner selbst verschuldeten Zwangspause (Polizeieinsatz nach Gewalttätigkeit) wieder ins Renngeschäft zurückkehren. Mit Cooper Webb, Christian Craig, Justin Hill, Colt Nichols und Vince Friese haben sich weitere US-Protagonisten angemeldet. Webb wird die erste WM-Runde in Kanada auf Yamaha bestreiten, den Rest der Saison auf KTM. Aus Europa sind Greg Aranda, Jordi Tixier und Jorge Saragoza dabei. Für den verletzten Joey Savatgy wurde Dean Wilson als Ersatzfahrer nominiert.

SX2 mit Koch und Hsu

Der britische Titelverteidiger Max Anstie gilt als Favorit der SX2-Klasse. Er wird mit dem US-Amerikaner Cameron McAdoo einen starken Kontrahenten finden.

Im Artikel erwähnt

Der Australier Jake Cannon, der aus der EMX250 Europameisterschaft bekannt ist, steht auf der Teilnehmerliste, wird in Kanada jedoch nicht am Start stehen, weil er sich auf die EMX konzentrieren will. Der Australier hat im in diesem Jahr im Talkessel von Teutschenthal die EMX250 Gesamtwertung gewonnen.

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So können die Rennen verfolgt werden:

Kostenpflichtiger Livestream (Saisonpass 49,99 US$, Event: 10,99 US$)*)
W+ Pass

Zeitplan, Sonntag, 9. August 2026:

02:00 - Eröffnung

03:00 - Start

06:00 – Ende der Veranstaltung

*) Angaben ohne Gewähr

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